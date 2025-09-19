06:20, 19 сентября

Владимир Путин подписал указ об увольнении Дмитрия Козака с должности заместителя руководителя Администрации президента России. Он долгое время был близким соратником российского диктатора. Однако из-за своей позиции он впал в немилость.

Известно, что Козак был единственным участником заседания Совета безопасности 21 февраля 2022 года, который выступил против начала полномасштабного вторжения в Украину. В частных разговорах он также советовал Путину не нападать на Украину.