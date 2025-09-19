О главных событиях 19 сентября, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников рассказывает 24 Канал.
Главные новости за 19 сентября
Путин официально уволил Дмитрия Козака с должности
БпЛА упали в нескольких районах Киева
– сообщил мэр Виталий Кличко.
Владимир Путин подписал указ об увольнении Дмитрия Козака с должности заместителя руководителя Администрации президента России. Он долгое время был близким соратником российского диктатора. Однако из-за своей позиции он впал в немилость.
Известно, что Козак был единственным участником заседания Совета безопасности 21 февраля 2022 года, который выступил против начала полномасштабного вторжения в Украину. В частных разговорах он также советовал Путину не нападать на Украину.
По предварительной информации, падение и взрыв БпЛА в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место,
В 01:55 глава КГГА Тимур Ткаченко сообщил, что падение обломков сбитого БпЛА фиксируют на нескольких локациях. В частности, на проезжую часть в Шевченковском районе. Повреждена троллейбусная сеть.