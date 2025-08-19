В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті в Україні 18 серпня. Аналітики оновили карти бойових дій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW. Росіяни мали успіх на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках, а українці – біля Добропілля.

Що відбувається на лінії зіткнення?

У невизначених районах Курської області 17 і 18 серпня досі тривали бойові дії.

Російська влада підтвердила поранення свого генерал-лейтенанта Еседулла Абачева через український удар.

Окупанти продовжили наступальні операції в напрямку Сум, однак не досягли підтверджених успіхів.

На півночі Харківщини російські війська атакували на північний схід від обласного центру – поблизу Вовчанська, Вовчанських хуторів і Синельникового. Окрім того, продовжили наступальні операції в напрямку Великого Бурлука. Просувань не зафіксовано.

Безрезультатно ворог намагався атакувати на Куп'янському напрямку та біля Борової – поблизу Загризового, Нової Кругляківки та Греківки.

Противник нещодавно просунувся на Лиманському напрямку.

Про це свідчать відеозаписи з геолокацією, опубліковані 18 серпня. За даними ISW, це сталося на північ від Лимана – на південний захід від Рідкодуба.

Зокрема, 17 – 18 серпня окупанти атакували поблизу Середнього, Шандриголового та Карпівки, а також у напрямку Корового Яру та Дробишевого; на північний схід від Лимана – поблизу Колодязів та Мирного; на схід – поблизу Торського й на південний схід – у напрямку Ямполя та в районі Серебрянського лісу.

Що змінилося на фронті 18 липня: дивіться на картах

Попри наступальні операції на Сіверському напрямку, росіяни не досягли підтверджених успіхів.

Вони атакували на північ від Сіверська – поблизу Серебрянки та Григорівки, на схід – поблизу Верхньокам'янського, на південний схід – поблизу Виїмки та Івано-Дар'ївки, а також на південний захід – поблизу Федорівки.

Безрезультатно також минули ворожі дії в напрямку Часового Яру – окупанти тиснули біля самого міста та села Предтечине.

Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку – а саме в північній частині Яблунівки, що на північний захід від Торецька

– а саме в північній частині Яблунівки, що на північний захід від Торецька На Покровському напрямку мали успіх і українські, і російські сили.

Зокрема, геолокаційні кадри за 17 – 18 серпня показують, як українські війська підіймають прапор у Золотому Колодязі, що на північний схід від Добропілля. Отже, росіяни просунулися до населеного пункту, після чого цю територію звільнили.

Без просування ворога минулося на Новопавлівському та Великомихайлівському напрямках.

Безрезультатні наступальні операції противника тривали на сході Запорізької області – на північний схід від Гуляйполя поблизу Темирівки, а також на заході.

– на північний схід від Гуляйполя поблизу Темирівки, а також на заході. Обмежені російські атаки зафіксовано на Херсонському напрямку 17 та 18 серпня, але без просувань.

Що відбувається на Донеччині?

Нагадаємо, у суботу, 16 серпня, Володимир Зеленський розповів про доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Йшлося про успіхи на деяких "надзвичайно складних ділянках на Донеччині" – на напрямку Добропілля та Покровська.

Згодом керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що російська спроба прориву та закріплення на Донеччині "остаточно нівельована".

Напередодні командування українського корпусу, який діяв на Покровському напрямку, повідомило, що ЗСУ зачистили населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівку, Веселе та Золотий Колодязь – на північному сході від Добропілля. Спершу аналітики ISW ці заяви не підтверджували.

Використання Росією ударів безпілотників для створення ефекту повітряного перехоплення на полі бою в ближньому тилу України серйозно ускладнює евакуаційні заходи в районі Покровська – Добропілля,

– також йшлося в повідомленні.