Обстріл Одеси дронами, вибухи у Росії: хронологія 1358 дня війни
Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення України та постійний тиск на фронті. Водночас українські бійці тримають оборону та завдають ворогу значних втрат.
Про події на фронті за добу, просування захисників і головні заяви українських і міжнародних лідерів – повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Запеклі бої за Покровськ і Мирноград, загроза для Гуляйполя та Борової: як змінилася лінія фронту за тиждень
Які головні події 12 листопада?
Уночі росіяни здійснили атаку на Одесу безпілотниками. Повітряні сили ЗСУ раніше кілька разів попереджали про рух БпЛА на місто з Чорного моря. Як повідомили місцеві ЗМІ згодом, попередньо, у місті сталось влучання у житловий будинок. У Будьонновську Ставропольського краю Росії вночі лунали вибухи. Ціллю атаки могло бути ТОВ "Ставролен" – підприємство хімічної промисловості ворога.
Окупанти тероризували Одесу
У Росії було гучно
Уночі росіяни здійснили атаку на Одесу безпілотниками. Повітряні сили ЗСУ раніше кілька разів попереджали про рух БпЛА на місто з Чорного моря.
Як повідомили місцеві ЗМІ згодом, попередньо, у місті сталось влучання у житловий будинок.
У Будьонновську Ставропольського краю Росії вночі лунали вибухи. Ціллю атаки могло бути ТОВ "Ставролен" – підприємство хімічної промисловості ворога.