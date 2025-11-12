Обстріл Одеси дронами, вибухи у Росії: хронологія 1358 дня війни

06:27, 12 листопада

Уночі росіяни здійснили атаку на Одесу безпілотниками. Повітряні сили ЗСУ раніше кілька разів попереджали про рух БпЛА на місто з Чорного моря.

Як повідомили місцеві ЗМІ згодом, попередньо, у місті сталось влучання у житловий будинок.