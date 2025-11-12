Укр Рус
24 Канал Новости Украины Обстріл Одеси дронами, вибухи у Росії: хронологія 1358 дня війни
12 ноября, 06:31
3

Обстрел Одессы дронами, взрывы в России: хронология 1358 дня войны

Тимур Еремьянц

Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения Украины и постоянное давление на фронте. В то же время украинские бойцы держат оборону и наносят врагу значительные потери.

О событиях на фронте за сутки, продвижение защитников и главные заявления украинских и международных лидеров – сообщает 24 Канал.

Смотрите также Ожесточенные бои за Покровск и Мирноград, угроза для Гуляйполя и Боровой: как изменилась линия фронта за неделю

Какие главные события 12 ноября?

 

 

 

06:27, 12 ноября

Оккупанты терроризировали Одессу

Ночью россияне совершили атаку на Одессу беспилотниками. Воздушные силы ВСУ ранее несколько раз предупреждали о движении БпЛА на город с Черного моря.

Как сообщили местные СМИ впоследствии, предварительно, в городе произошло попадание в жилой дом.

06:08, 12 ноября

В России было громко

В Буденновске Ставропольского края России ночью раздавались взрывы. Целью атаки мог быть ООО "Ставролен" – предприятие химической промышленности врага.