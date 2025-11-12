Обстрел Одессы дронами, взрывы в России: хронология 1358 дня войны
Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения Украины и постоянное давление на фронте. В то же время украинские бойцы держат оборону и наносят врагу значительные потери.
О событиях на фронте за сутки, продвижение защитников и главные заявления украинских и международных лидеров – сообщает 24 Канал.
Смотрите также Ожесточенные бои за Покровск и Мирноград, угроза для Гуляйполя и Боровой: как изменилась линия фронта за неделю
Какие главные события 12 ноября?
Ночью россияне совершили атаку на Одессу беспилотниками. Воздушные силы ВСУ ранее несколько раз предупреждали о движении БпЛА на город с Черного моря. Как сообщили местные СМИ впоследствии, предварительно, в городе произошло попадание в жилой дом. В Буденновске Ставропольского края России ночью раздавались взрывы. Целью атаки мог быть ООО "Ставролен" – предприятие химической промышленности врага.
Оккупанты терроризировали Одессу
В России было громко
Ночью россияне совершили атаку на Одессу беспилотниками. Воздушные силы ВСУ ранее несколько раз предупреждали о движении БпЛА на город с Черного моря.
Как сообщили местные СМИ впоследствии, предварительно, в городе произошло попадание в жилой дом.
В Буденновске Ставропольского края России ночью раздавались взрывы. Целью атаки мог быть ООО "Ставролен" – предприятие химической промышленности врага.