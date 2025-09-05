Нічна атака "Шахедами" по Україні, вибухи в Росії: хронологія 1290 дня війни
Уже 1290 добу повномасштабної війни ЗСУ дають відсіч російським військам. Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки ворожих сил з повітря.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 5 вересня, повідомляє 24 Канал.
Головні події дня 5 вересня
У різних областях України все ще лунає повітряна тривога через небезпеку атак з повітря. Трампа запитали, чи планує він після телефонної розмови зі Зеленським найближчим часом поговорити й з Путіним. Він відповів ствердно. Спілкування відбудеться "найближчим часом". Вночі 5 вересня у Рязані оголосили про повітряну тривогу. Згодом у місті прогриміли вибухи. Місцеві жителі почали писати у мережі про пожежу на НПЗ. Очевидці розповідають про густий чорний дим, який здіймається у небі над містом. Вибухи в місті пролунали близько 01:44. Для Дніпра існувала небезпека застосування "Шахедів". Через 5 хвилин вибухи повторилися. Фрідріх Мерц розповів про плани озброїти 5 нових бригад ЗСУ. У межах цього Україна отримуватиме 480 бойових машин піхоти щороку. Також німецький канцлер запропонував щороку збільшувати можливості української ППО на 20% та брати участь у виробництві українських крилатих ракет.
Втрати ворога на 5 вересня
Трамп планує розмову з Путіним "найближчим часом"
У Рязані чули вибухи: місцеві пишуть про пожежу на НПЗ
У Дніпрі пролунали вибухи
Німеччина фінансуватиме масштабне розширення ВПС України, – The Telegraph
