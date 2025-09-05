Уже 1290 добу повномасштабної війни ЗСУ дають відсіч російським військам. Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки ворожих сил з повітря.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 5 вересня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "Шахеди" фіксують у небі над Україною: де зараз існує небезпека

Головні події дня 5 вересня