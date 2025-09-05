Укр Рус
24 Канал Новини України Нічна атака "Шахедами" по Україні, вибухи в Росії: хронологія 1290 дня війни
5 вересня, 07:02
9

Нічна атака "Шахедами" по Україні, вибухи в Росії: хронологія 1290 дня війни

Ірина Марціяш

Уже 1290 добу повномасштабної війни ЗСУ дають відсіч російським військам. Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки ворожих сил з повітря.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 5 вересня, повідомляє 24 Канал.

Головні події дня 5 вересня

 

07:02, 05 вересня

Втрати ворога на 5 вересня

  • Особового складу – близько 1 086 220 (+810) осіб,
  • танків – 11 159 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 243 (+2);
  • артилерійських систем – 32 435 (+50);
  • РСЗВ – 1 480 (+1);
  • засобів ППО – 1 216 (+1);
  • літаків – 422 (+0);
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56 267 (+222);
  • крилатих ракет – 3 686 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 60 831 (+139);
  • спеціальної техніки – 3 956 (+0).
06:51, 05 вересня

У різних областях України все ще лунає повітряна тривога через небезпеку атак з повітря.

05:12, 05 вересня

Трамп планує розмову з Путіним "найближчим часом"

Трампа запитали, чи планує він після телефонної розмови зі Зеленським найближчим часом поговорити й з Путіним. Він відповів ствердно. Спілкування відбудеться "найближчим часом".

02:05, 05 вересня

У Рязані чули вибухи: місцеві пишуть про пожежу на НПЗ

Вночі 5 вересня у Рязані оголосили про повітряну тривогу. Згодом у місті прогриміли вибухи. 

Місцеві жителі почали писати у мережі про пожежу на НПЗ. Очевидці розповідають про густий чорний дим, який здіймається у небі над містом.

01:48, 05 вересня

У Дніпрі пролунали вибухи

Вибухи в місті пролунали близько 01:44. Для Дніпра існувала небезпека застосування "Шахедів". Через 5 хвилин вибухи повторилися.

00:49, 05 вересня

Німеччина фінансуватиме масштабне розширення ВПС України, – The Telegraph

Фрідріх Мерц розповів про плани озброїти 5 нових бригад ЗСУ. У межах цього Україна отримуватиме 480 бойових машин піхоти щороку.

Також німецький канцлер запропонував щороку збільшувати можливості української ППО на 20% та брати участь у виробництві українських крилатих ракет.

 