Укр Рус
24 Канал Новости Украины Нічна атака "Шахедами" по Україні, вибухи в Росії: хронологія 1290 дня війни
5 сентября, 07:02
8

Ночная атака "Шахедами" по Украине, взрывы в России: хронология 1290 дня войны

Ирина Марцияш

Уже 1290 сутки полномасштабной войны ВСУ дают отпор российским войскам. Силы обороны продолжают давать отпор врагу по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки вражеских сил с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 5 сентября, сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Шахеды" фиксируют в небе над Украиной: где сейчас существует опасность

Главные события дня 5 сентября

 

07:02, 05 сентября

Потери врага на 5 сентября

  • Личного состава – около 1 086 220 (+810) человек,
  • танков – 11 159 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 243 (+2);
  • артиллерийских систем – 32 435 (+50);
  • РСЗО – 1 480 (+1);
  • средств ПВО – 1 216 (+1);
  • самолетов – 422 (+0);
  • вертолетов – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 56 267 (+222);
  • крылатых ракет – 3 686 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 60 831 (+139);
  • специальной техники – 3 956 (+0).
06:51, 05 сентября

В разных областях Украины все еще звучит воздушная тревога из-за опасности атак с воздуха.

05:12, 05 сентября

Трамп планирует разговор с Путиным "в ближайшее время"

Трампа спросили, планирует ли он после телефонного разговора с Зеленским в ближайшее время поговорить и с Путиным. Он ответил утвердительно. Общение состоится "в ближайшее время".

02:05, 05 сентября

В Рязани слышали взрывы: местные пишут о пожаре на НПЗ

Ночью 5 сентября в Рязани объявили о воздушной тревоге. Впоследствии в городе прогремели взрывы.

Местные жители начали писать в сети о пожаре на НПЗ. Очевидцы рассказывают о густом черном дыме, который поднимается в небе над городом.

01:48, 05 сентября

00:49, 05 сентября

Германия будет финансировать масштабное расширение ВВС Украины, – The Telegraph

Фридрих Мерц рассказал о планах вооружить 5 новых бригад ВСУ. В рамках этого Украина будет получать 480 боевых машин пехоты ежегодно.

Также немецкий канцлер предложил ежегодно увеличивать возможности украинской ПВО на 20% и участвовать в производстве украинских крылатых ракет.

 