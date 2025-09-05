Уже 1290 сутки полномасштабной войны ВСУ дают отпор российским войскам. Силы обороны продолжают давать отпор врагу по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки вражеских сил с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 5 сентября, сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Шахеды" фиксируют в небе над Украиной: где сейчас существует опасность

Главные события дня 5 сентября