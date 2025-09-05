О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 5 сентября, сообщает 24 Канал.
Главные события дня 5 сентября
Потери врага на 5 сентября
Трамп планирует разговор с Путиным "в ближайшее время"
В Рязани слышали взрывы: местные пишут о пожаре на НПЗ
Германия будет финансировать масштабное расширение ВВС Украины, – The Telegraph
В разных областях Украины все еще звучит воздушная тревога из-за опасности атак с воздуха.
Трампа спросили, планирует ли он после телефонного разговора с Зеленским в ближайшее время поговорить и с Путиным. Он ответил утвердительно. Общение состоится "в ближайшее время".
Ночью 5 сентября в Рязани объявили о воздушной тревоге. Впоследствии в городе прогремели взрывы.
Местные жители начали писать в сети о пожаре на НПЗ. Очевидцы рассказывают о густом черном дыме, который поднимается в небе над городом.
Фридрих Мерц рассказал о планах вооружить 5 новых бригад ВСУ. В рамках этого Украина будет получать 480 боевых машин пехоты ежегодно.
Также немецкий канцлер предложил ежегодно увеличивать возможности украинской ПВО на 20% и участвовать в производстве украинских крылатых ракет.