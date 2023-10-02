Китай створює перешкоди для експорту дронів в Україну, – NYT

У Китаї з 1 вересня ввели нові правила щодо обмеження експорту комплектування у безпілотники. Таке рішення може мати великий вплив на війну Росії проти нашої держави.

Зокрема, китайські компоненти містяться як в українських безпілотниках, так і у літальних апаратах ворога. Зрештою безпілотники стали невіддільною частиною російсько-української війни.

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Як Китай створює перешкоди для України

Автори матеріалу зазначили, що безпілотники великими кількостями використовують українські військові для ведення бойових дій проти ворога. Однак, як зазначив офіцер 92 механізованої бригади Олесь Маляревич, який займається складанням літальних апаратів, після обмежень Китаю знайти нові запчастини доволі важко.

Вночі ми виконуємо завдання з бомбардування, а вдень думаємо, як отримати нові безпілотники. Це постійний пошук,

– сказав він.

Журналісти зазначили, що такі дії дають Китаю прихований вплив у цій війні. Зрештою наша держава шукає інші способи отримати комплектування для безпілотників з Піднебесної, оскільки саме ця країна є лідером за виробництвом компонентів для літальних апаратів.

Автори наголошують, що вже понад десять років такі китайські компанії, як DJI, EHang і Autel, випускають безпілотники в постійно зростальних масштабах. Зокрема, наразі вони виробляють кілька мільйонів дронів на рік, значно випереджаючи інші країни.

За даними дослідницької групи DroneAnalyst, найбільший китайський виробник дронів DJI займає понад 90% світового ринку споживчих безпілотників.

Журналісти підкреслили, що останніми місяцями китайські компанії скоротили продажі дронів і їх компонентів для українців. А самі китайські фірми часто вимагають від покупців використання складних мереж посередників, аналогічних тим, які Росія використовує для обходу американського і європейського експортного контролю.

Таким чином українські виробники літальних апаратів змушені просити, позичати і перевозити контрабандою те, що необхідно для поповнення нових безпілотників чи дронів. Зокрема, за даними британського аналітичного центру з питань безпеки, Україна втрачає приблизно 10 тисяч безпілотників на місяць.

Автори матеріалу розповіли, що такі перешкоди грають на руку Росії. Адже згідно з даними торговельної статистики, прямі постачання безпілотників китайськими компаніями в Україну до червня 2023 року становили трохи більше ніж 200 тисяч доларів США, тоді як російська сторона отримала від китайців безпілотники на суму щонайменше 14,5 мільйонів доларів США.

Зрештою наша держава, як і раніше, отримує безпілотники й компоненти китайського виробництва від європейських посередників, які отримали це комплектування від стороннього постачальника.

Україна будує новий ланцюг постачання

Журналісти наголосили, що українські солдати, окрім вдалого конструювання безпілотників, тепер повинні бути ще й любителями управляти ланцюжками постачання. Зокрема, військовий Олесь Маляревич сказав, що його підрозділу довелося самостійно шукати гроші на купівлю нових антен для розвідувальних безпілотників, щоб запобігти російським радіоперешкодам.

Експертка з бойових дронів і керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська сказала, що наша держава має винаходити все складніші ланцюжки постачання компонентів для літальних апаратів.

"Нам доводиться переконувати китайські заводи допомогти нам із компонентами, бо вони не дуже-то охоче це роблять", – сказала вона.

За її словами, перемога у війні перетворилася на "технологічний марафон". Крім того, засновник компанії Reactive Drone з Дніпра Олексій Колесник, зазначив, що поки що комплектування вистачає, але в майбутньому ситуація може погіршитися.

За його словами, нові експортні правила можуть ускладнити отримання камер нічного бачення, необхідних для нових безпілотників.

Навіть коли ви бачите ярлики на кшталт США або Австралія на компоненті, то все одно це виробляється в Китаї. Створити щось, що могло б ефективно замінити Китай, це дійсно майже неможливо,

– розповів він.

Автори матеріалу підкреслили, що сьогодні українці конкурують із росіянами за купівлю FPV-дронів у китайських фірм, які готові продавати їх напряму. Росіяни часто мають перевагу, оскільки можуть замовляти більші партії компонентів і таке співробітництво є політично безпечнішим для китайських компаній.

Однак українська компанія Escadrone, що постачає безпілотники, вже давно закуповує в Китаї компоненти для складання літальних апаратів. Засновник компанії, який представився Андрієм, побоюючись переслідувань з боку Росії, сказав, що стимули для отримання прибутку змушують китайські компанії продавати продукцію обом сторонам.

"Мені китайські компанії кажуть, що вони ненавидять росіян, а Україна – найкраща. А потім я бачу їхні двигуни й на російських безпілотниках", – наголосив він.

Наостанок автори матеріалу наголосили, що замінити Китай як джерело безпілотників, таких як FPV або дрони Mavic, буде непросто. Однак Україна має досвід знаходити складники з Європи, США та Тайваню, для деяких сучасних безпілотників.