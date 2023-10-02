Китай создает препятствия для экспорта дронов в Украину, – NYT

В Китае с 1 сентября были введены новые правила по ограничению экспорта комплектования в беспилотники. Такое решение может оказать большое влияние на войну России против нашего государства.

В частности, китайские компоненты содержатся как в украинских беспилотниках, так и в летательных аппаратах врага. В конце концов, беспилотники стали неотделимой частью российско-украинской войны.

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Как Китай создает препятствия для Украины

Авторы материала отметили, что беспилотники в больших количествах используют украинские военные для ведения боевых действий против врага. Однако как отметил офицер 92 механизированной бригады Олесь Маляревич, занимающийся сборкой летательных аппаратов, после ограничений Китая найти новые запчасти достаточно сложно.

Ночью мы выполняем задачи бомбардировки, а днем думаем, как получить новые беспилотники. Это постоянный поиск,

– сказал он.

Журналисты отметили, что такие действия дают Китаю скрытое влияние в этой войне. Наконец, наше государство ищет другие способы получить комплектование для беспилотников из Поднебесной, поскольку именно эта страна является лидером по производству компонентов для летательных аппаратов.

Авторы отмечают, что уже более десяти лет такие китайские компании как DJI, EHang и Autel выпускают беспилотники в постоянно возрастающих масштабах. В частности, сейчас они производят несколько миллионов дронов в год, значительно опережая другие страны.

По данным исследовательской группы DroneAnalyst, крупнейший китайский производитель дронов DJI занимает более 90% мирового рынка потребительских беспилотников.

Журналисты подчеркнули, что в последние месяцы китайские компании сократили продажи дронов и их компонентов для украинцев. Сами же китайские фирмы часто требуют от покупателей использования сложных сетей посредников, аналогичных тем, которые Россия использует для обхода американского и европейского экспортного контроля.

Таким образом, украинские производители летательных аппаратов вынуждены просить, одалживать и перевозить контрабандой то, что необходимо для пополнения новых беспилотников или дронов. В частности, по данным британского аналитического центра по безопасности, Украина теряет примерно 10 тысяч беспилотников в месяц.

Авторы материала рассказали, что такие препятствия играют на руку России. Ведь согласно данным торговой статистики, прямые поставки беспилотников китайскими компаниями в Украину к июню 2023 года составляли чуть более 200 тысяч долларов США, тогда как российская сторона получила от китайцев беспилотники на сумму не менее 14,5 миллиона долларов США.

В конце концов, наше государство по-прежнему получает беспилотники и компоненты китайского производства от европейских посредников, получивших это комплектование от стороннего поставщика.

Украина строит новую цепь снабжения

Журналисты подчеркнули, что украинские солдаты, кроме удачного конструирования беспилотников, теперь должны быть еще и любителями управлять цепочками снабжения. В частности, военный Олесь Маляревич сказал, что его подразделению пришлось самостоятельно искать деньги на покупку новых антенн для разведывательных беспилотников, чтобы предотвратить российские радиопомехи.

Эксперт из боевых дронов и руководительница проекта Victory Drones Мария Берлинская сказала, что наше государство должно изобретать все более сложные цепочки поставки компонентов для летательных аппаратов.

"Нам приходится убеждать китайские заводы помочь нам с компонентами. Потому что они не очень-то охотно это делают", – сказала она.

По ее словам, победа в войне превратилась в "технологический марафон". Кроме того, основатель компании Reactive Drone из Днепра Алексей Колесник отметил, что пока комплектования хватает, но в будущем ситуация может ухудшиться.

По его словам, новые экспортные правила могут усложнить получение камер ночного видения, необходимых для новых беспилотников.

Даже когда вы видите ярлыки типа США или Австралия на компоненте, то все равно это производится в Китае. Создать что-то, что могло эффективно заменить Китай, это действительно почти невозможно,

– рассказал он.

Авторы материала подчеркнули, что сегодня украинцы конкурируют с россиянами за покупку FPV-дронов у китайских фирм, готовых продавать их напрямую. Россияне часто имеют преимущество, поскольку могут заказывать большие партии компонентов и такое сотрудничество политически более безопасно для китайских компаний.

Однако украинская компания Escadrone, снабжающая беспилотниками, уже давно закупает в Китае компоненты для сборки летательных аппаратов. Основатель компании, представившийся Андреем, опасаясь преследований со стороны России, сказал, что стимулы для получения прибыли заставляют китайские компании продавать продукцию обеим сторонам.

"Мне китайские компании говорят, что они ненавидят россиян, а Украина – самая лучшая. А потом я вижу их двигатели и на российских беспилотниках", – подчеркнул он.

В заключение авторы материала подчеркнули, что заменить Китай как источник беспилотников, таких, как FPV или дроны Mavic, будет непросто. Однако Украина имеет опыт находить составляющие из Европы, США и Тайваня для некоторых современных беспилотников.