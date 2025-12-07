Сили оборони просунулися на 4 напрямках, а росіяни – лише на 1: огляд фронту та карти ISW

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті в Україні 6 грудня. Аналітики оновили карти бойових дій.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW. І російські, і українські сили просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка на Донеччині, однак захисники також мали успіхи в Покровську, на Новопавлівському та Олександрівському напрямках.

Що відбувається на лінії зіткнення?

Ворог продовжив наступальні операції на півночі Сумщини та Харківщині , зокрема на Куп'янському напрямку, але не просунувся вперед.

та , зокрема на Куп'янському напрямку, але не просунувся вперед. Також безрезультатними виявилися російські спроби здобути успіхи на Слов'янсько-Лиманському та Сіверському напрямках .

та . Однак обидві сторони нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка на Донеччині.

Опубліковані 4 грудня геолокаційні знімки свідчать про незначне просування окупантів на південний захід від Предтечиного (на схід від Костянтинівки), тоді як дані за 6 грудня – про успіхи українців у східній частині Костянтинівки.

На Добропільському напрямку значних змін не відбулося попри продовження ворожих атак.

Що змінилося на фронті 6 грудня: дивіться на картах

Сили оборони України утримують позиції або нещодавно просунулися на Покровському напрямку, хоча противник намагається ускладнювати логістику.

На опублікованому 6 грудня відео троє українських військових підіймають прапор на провулку імені Якуба Коласа в північній частині міста, що свідчить про утримання позицій.

До слова, в Інституті вивчення війни досі вважають, що російські сили не завершили оточення захисників у "кишені" Покровськ – Мирноград, але намагаються повністю заблокувати їхню логістику на тактичному та оперативному рівнях.

Українські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському та Олександрівському напрямках.

Опубліковані 5 грудня геолокаційні кадри підтвердили успіхи оборонців на схід від Філії (на південь від Новопавлівки).

Натомість дані за 6 грудня свідчать про звільнення села Тихого (на схід від Олександрівки) на Дніпропетровщині.

Росіяни також продовжили наступальні операції на Запоріжжі та Херсонщині, але просувань не досягли.

Що кажуть про ситуацію в Покровську експерти?