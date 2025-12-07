Сили оборони просунулися на 4 напрямках, а росіяни – лише на 1: огляд фронту та карти ISW
- І російські, і українські сили просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка на Донеччині.
- Також Сили оборони мали успіхи в Покровську, на Новопавлівському та Олександрівському напрямках.
В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті в Україні 6 грудня. Аналітики оновили карти бойових дій.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW. І російські, і українські сили просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка на Донеччині, однак захисники також мали успіхи в Покровську, на Новопавлівському та Олександрівському напрямках.
Що відбувається на лінії зіткнення?
- Ворог продовжив наступальні операції на півночі Сумщини та Харківщині, зокрема на Куп'янському напрямку, але не просунувся вперед.
- Також безрезультатними виявилися російські спроби здобути успіхи на Слов'янсько-Лиманському та Сіверському напрямках.
- Однак обидві сторони нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка на Донеччині.
Опубліковані 4 грудня геолокаційні знімки свідчать про незначне просування окупантів на південний захід від Предтечиного (на схід від Костянтинівки), тоді як дані за 6 грудня – про успіхи українців у східній частині Костянтинівки.
- На Добропільському напрямку значних змін не відбулося попри продовження ворожих атак.
Що змінилося на фронті 6 грудня: дивіться на картах
- Сили оборони України утримують позиції або нещодавно просунулися на Покровському напрямку, хоча противник намагається ускладнювати логістику.
На опублікованому 6 грудня відео троє українських військових підіймають прапор на провулку імені Якуба Коласа в північній частині міста, що свідчить про утримання позицій.
До слова, в Інституті вивчення війни досі вважають, що російські сили не завершили оточення захисників у "кишені" Покровськ – Мирноград, але намагаються повністю заблокувати їхню логістику на тактичному та оперативному рівнях.
- Українські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському та Олександрівському напрямках.
Опубліковані 5 грудня геолокаційні кадри підтвердили успіхи оборонців на схід від Філії (на південь від Новопавлівки).
Натомість дані за 6 грудня свідчать про звільнення села Тихого (на схід від Олександрівки) на Дніпропетровщині.
- Росіяни також продовжили наступальні операції на Запоріжжі та Херсонщині, але просувань не досягли.
Що кажуть про ситуацію в Покровську експерти?
Ексклюзивно для 24 Каналу про ситуацію в Покровську розповіли експерти. За словами майора ЗСУ Андрія Ткачука, росіяни намагаються використати на свою користь погодні умови, просочуючись у тил Сил оборони під час туману.
Наразі Покровськ не окуповано повністю: ворог контролює південну частину, важкі бої точаться в міській забудові центру, а на півночі досі є захисники. Військовий оглядач Василь Пехньо пояснив, що місто розмежовує лінія боєзіткнення, що відділяє північну околицю від інших частин по залізниці.
До слова, ветеран армії США Пол Левандовскі вважає, що Покровськ має більш символічне значення для Росії, аніж для України. Раніше Кремль публічно пообіцяв захопити місто, тож тепер змушений це робити з внутрішньополітичних причин.