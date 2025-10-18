Російський обстріл "Шахедами": хронологія 1333 дня війни
В Україні 18 жовтня 2025 року триває 1333 день повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Українські військові дають ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту, проте окупанти не залишають спроб просунутись та захопити нові території.
Про головні новини 18 жовтня, ситуацію на полі бою й не тільки, нові воєнні злочини окупантів, успіхи українських захисників і захисниць – пише 24 Канал.
Які головні події 18 жовтня?
Російські дрони атакували Запорізьку область. Монітори писали, що дронів приблизно 4 штуки. В області на цей час тривала повітряна тривога. Виникла пожежа в адміністративній будівлі. Екстрені служби вже ліквідовують наслідки. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила, Згодом там уточнили, що адміністративна будівля – це заклад освіти. Уночі під час атаки ворожих дронів вибухи прогриміли в Черкаській та Полтавській областях.
Росія обстріляла Запоріжжя
– написали в ОВА про наслідки.
