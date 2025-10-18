01:41, 18 жовтня

Російські дрони атакували Запорізьку область. Монітори писали, що дронів приблизно 4 штуки. В області на цей час тривала повітряна тривога.

Виникла пожежа в адміністративній будівлі. Екстрені служби вже ліквідовують наслідки. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила,

– написали в ОВА про наслідки.

Згодом там уточнили, що адміністративна будівля – це заклад освіти.