18 октября, 06:32
3

Российский обстрел "Шахедами": хронология 1333 дня войны

Тимур Еремьянц

В Украине 18 октября 2025 года продолжается 1333 день полномасштабной войны, которую начала Россия. Украинские военные дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта, однако оккупанты не оставляют попыток продвинуться и захватить новые территории.

О главных новостях 18 октября, ситуацию на поле боя и не только, новые военные преступления оккупантов, успехи украинских защитников и защитниц – пишет 24 Канал.

Какие главные события 18 октября?

 

 

 

01:41, 18 октября

Россия обстреляла Запорожье

Российские дроны атаковали Запорожскую область. Мониторы писали, что дронов примерно 4 штуки. В области на это время продолжалась воздушная тревога.

Возник пожар в административном здании. Экстренные службы уже ликвидируют последствия. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала,
– написали в ОВА о последствиях.

Впоследствии там уточнили, что административное здание – это учебное заведение.

00:51, 18 октября

Ночью во время атаки вражеских дронов взрывы прогремели в Черкасской и Полтавской областях.