Про головні новини 18 жовтня, ситуацію на полі бою й не тільки, нові воєнні злочини окупантів, успіхи українських захисників і захисниць – пише 24 Канал.
Які головні події 18 жовтня?
Російські дрони атакували Запорізьку область. Монітори писали, що дронів приблизно 4 штуки. В області на цей час тривала повітряна тривога. Виникла пожежа в адміністративній будівлі. Екстрені служби вже ліквідовують наслідки. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила, Згодом там уточнили, що адміністративна будівля – це заклад освіти. Уночі під час атаки ворожих дронів вибухи прогриміли в Черкаській та Полтавській областях.
