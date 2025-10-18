О главных новостях 18 октября, ситуацию на поле боя и не только, новые военные преступления оккупантов, успехи украинских защитников и защитниц – пишет 24 Канал.
Какие главные события 18 октября?
Российские дроны атаковали Запорожскую область. Мониторы писали, что дронов примерно 4 штуки. В области на это время продолжалась воздушная тревога. Возник пожар в административном здании. Экстренные службы уже ликвидируют последствия. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала, Впоследствии там уточнили, что административное здание – это учебное заведение. Ночью во время атаки вражеских дронов взрывы прогремели в Черкасской и Полтавской областях.
Россия обстреляла Запорожье
– написали в ОВА о последствиях.
