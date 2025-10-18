01:41, 18 октября

Российские дроны атаковали Запорожскую область. Мониторы писали, что дронов примерно 4 штуки. В области на это время продолжалась воздушная тревога.

Возник пожар в административном здании. Экстренные службы уже ликвидируют последствия. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала,

– написали в ОВА о последствиях.

Впоследствии там уточнили, что административное здание – это учебное заведение.