"Ще не час для переговорів": чому Ердоган закликає до перемир'я

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час телефонної розмови з Владіміром Путіним закликав останнього до одностороннього оголошення про припинення вогню. Але усім зрозуміло, що зараз не час для перемовин.

Про це 24 Каналу розповів американський політолог та екскерівник апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус. За його словами, не потрібно сильно звертати увагу на заклики до припинення вогню. Усім і так зрозуміло, що зараз ніхто не збирається поступатися у війні.

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В цій ситуації ніяких перемовин зараз не буде. Якщо ми це розуміємо, то президента Туреччини це не розуміє? Якщо це сказали в публічній площині, то потрібно на все дивитися глибше. Ердоган натякнув Росії, що потрібно продемонструвати жест доброї волі. Росія напала, тому, якщо хоче зупинити все, то нехай виводить війська,

– зазначив Юнус.

Ердоган є певним модератором між Україною та Росією у питаннях обміну полонених, зернового коридору тощо, як і генсек ООН Антоніу Гутерреш. Вони обоє говорять про перемовини, але розуміють, що їх час ще не прийшов.

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Туреччині вигідно підтримувати Україну

Як наголосив Юнус, в Кремлі прекрасно знають про співпрацю України та Туреччини у військово-технічній та гуманітарній сфері. Це відбувається, бо Анкара вважає для себе співпрацю з Києвом важливою і вигідною.

Якщо Туреччина вважає щось важливим для своєї зовнішньої політики та національних інтересів, то вона продовжуватиме це робити. Україна є військово-стратегічним партнером Туреччини. Нічого не сталося такого, щоб Туреччина мала змінити свою військово-політичну доктрину,

– зауважив Юнус

Ердоган говорив з Путіним, а потім із Зеленським