"Еще не время для переговоров": почему Эрдоган призывает к перемирию

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал последнего к одностороннему объявлению о прекращении огня. Но всем понятно, что сейчас не время для переговоров.

Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог и эксруководитель аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус. По его словам, не нужно сильно обращать внимание на призывы к прекращению огня. Всем и так понятно, что сейчас никто не собирается уступать в войне.

К теме "Перемирие" Путина привело разве что к нервному срыву у российских пропагандистов: анализ ISW

В этой ситуации никаких переговоров сейчас не будет. Если мы это понимаем, то президент Турции это не понимает? Если это сказали в публичной плоскости, то нужно на все смотреть поглубже. Эрдоган намекнул России, что нужно продемонстрировать жест доброй воли. Россия напала, поэтому, если хочет остановить все, то пусть выводит войска,

– отметил Юнус.

Эрдоган является определенным модератором между Украиной и Россией по вопросам обмена пленных, зернового коридора и тому подобное, как и генсек ООН Антониу Гутерреш. Они оба говорят о переговорах, но понимают, что их время еще не пришло.

Юнус прокомментировал последний разговор Эрдогана и Путина: смотрите видео

Турции выгодно поддерживать Украину

Как отметил Юнус, в Кремле отлично знают о сотрудничестве Украины и Турции в военно-технической и гуманитарной сфере. Это происходит, потому что Анкара считает для себя сотрудничество с Киевом важным и выгодным.

Если Турция считает что-то важное для своей внешней политики и национальных интересов, то она будет продолжать это делать. Украина – военно-стратегический партнер Турции. Ничего не произошло такого, чтобы Турция должна была изменить свою военно-политическую доктрину,

– заметил Юнус

Эрдоган говорил с Путиным, а затем с Зеленским.