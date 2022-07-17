До чого призведе припинення "оперативної паузи" росії: в ISW назвали ключові загрози

Інститут з вивчення війни (ISW) 15 липня спрогнозував, що росія, ймовірно, невдовзі вийде з так званої "оперативної паузи". Вже наступного дня міноборони країни-агресорки підтвердило прогноз американського аналітичного центру.

Тепер ISW оприлюднив свіжу аналітику й оцінив, як саме розгортатимуться події. Зазначається, що припинення так званої "оперативної паузи" російських військ, скоріш за все, не призведе до масової активізації атак по всій території України, натомість продовжаться наземні штурми, зосереджені на східних напрямках.

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Оцінка ISW від 16 липня

міністр оборони росії сєргєй шойгу 16 липня віддав наказ командувачам Південного та Центрального російських військових округів генералу суровікіну та генерал-полковнику лапіну посилити наступальні дії на всіх напрямках війни проти України. Це підтвердило прогноз ISW від 15 липня.

При цьому протягом 16 липня російські окупанти здійснили менше наземних ударів на всіх напрямках фронту, ніж добою раніше, проте посилили артилерійські та ракетні обстріли. В Інституті з вивчення війни прогнозують, що темпи відновлення російського наступу протягом найближчого часу, ймовірно, коливатимуться.

В ISW також зауважили, що шойгу наголосив на подальшому командуванні угрупованнями окупантів на Сході України саме суровікіним та лапіним, хоча концентрація сил такого розміру потребує лише одного командувача високого рівня.

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Аналітики підкреслюють, що "подвійне" командування операціями на відносно невеликій території Донбасу може перешкодити подальшим наступальним діям росії. У цьому контексті неспроможність кремля використати "оперативну паузу" для реорганізації російської військової командної структури в Україні та рішення натомість зберегти спеціальну командну структуру в ISW називають дивним.

Додамо, що також зазначається, що удари ЗСУ за допомогою HIMARS по російських складах з боєприпасами, елементах матеріально-технічного забезпечення, командуванню й управлінню, ймовірно, погіршують російські артилерійські операції.

Ключові висновки

До слова, ключові висновки аналітиків Інституту з вивчення війни станом на 16 липня виглядають так:

міноборони росії оголосило про припинення "оперативної паузи". Це навряд чи спричинить масове збільшення наземних атак на всіх напрямках бойових дій, проте, найімовірніше, характеризуватиметься продовженням здійснення обмежених наземних штурмів , зосереджених на напрямках Слов'янськ – Сіверськ – Бахмут.

, зосереджених на напрямках Слов'янськ – Сіверськ – Бахмут. Попри надзвичайно низьку ймовірність успіху окупантів на Харківщині, кремль, ймовірно, наказав російським військам взяти під контроль всю Харківську область .

успіху окупантів на Харківщині, кремль, ймовірно, наказав російським військам взяти під контроль . росіяни здійснили обмежені наземні штурми поблизу Сіверська та Бахмута, а також обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру на Сході.

У відповідь на передбачувану загрозу діяльності українських партизанів, окупаційна влада на тимчасово захоплених територіях, схоже, реагує посиленням своїх адміністративних режимів.

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