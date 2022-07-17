К чему приведет прекращение "оперативной паузы" россии: в ISW назвали ключевые угрозы

Институт по изучению войны (ISW) 15 июля спрогнозировал, что россия, вероятно, вскоре выйдет из так называемой "оперативной паузы". Уже на следующий день минобороны страны-агрессора подтвердило прогноз американского аналитического центра.

Теперь ISW обнародовал свежую аналитику и оценил, как именно будут разворачиваться события. Отмечается, что прекращение так называемой "оперативной паузы" российских войск, скорее всего, не приведет к массовой активизации атак по всей территории Украины, продолжатся наземные штурмы, сосредоточенные на восточных направлениях.

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Оценка ISW от 16 июля

министр обороны России Сергей Шойгу 16 июля дал приказ командующим Южного и Центрального российских военных округов генералу суровикину и генерал-полковнику лапину усилить наступательные действия по всем направлениям войны против Украины. Это подтвердило прогноз ISW от 15 июля.

При этом в течение 16 июля российские оккупанты совершили меньше наземных ударов во всех направлениях фронта, чем раньше, однако усилили артиллерийские и ракетные обстрелы. В Институте по изучению войны прогнозируют, что темпы восстановления российского наступления в ближайшее время, вероятно, будут колебаться.

В ISW также отметили, что шойгу отметил дальнейшее командование группировками оккупантов на Востоке Украины именно суровикиным и лапиным, хотя концентрация сил такого размера требует только одного командующего высокого уровня.

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Аналитики подчеркивают, что "двойное" командование операциями на относительно небольшой территории Донбасса может помешать дальнейшим наступательным действиям россии. В этом контексте неспособность кремля использовать "оперативную паузу" для реорганизации российской военной командной структуры в Украине и решение сохранить специальную командную структуру в ISW называют странным.

Добавим, что также отмечается, что удары ВСУ с помощью HIMARS по российским складам с боеприпасами, элементам материально-технического обеспечения, командованию и управлению, вероятно, усугубляют российские артиллерийские операции.

Ключевые выводы

К слову, ключевые выводы аналитиков Института по изучению войны по состоянию на 16 июля выглядят так:

минобороны россии объявило о прекращении "оперативной паузы". Это вряд ли повлечет за собой массовое увеличение наземных атак на всех направлениях боевых действий, однако, скорее всего, будет характеризироваться продолжением осуществления ограниченных наземных штурмов , сосредоточенных на направлениях Славянск – Северск – Бахмут.

, сосредоточенных на направлениях Славянск – Северск – Бахмут. Несмотря на чрезвычайно низкую вероятность успеха оккупантов в Харьковской области, кремль, вероятно, приказал российским войскам взять под контроль всю Харьковскую область .

успеха оккупантов в Харьковской области, кремль, вероятно, приказал российским войскам взять под контроль . россияне совершили ограниченные наземные штурмы вблизи Северска и Бахмута, а также обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру на Востоке.

В ответ на предполагаемую угрозу деятельности украинских партизан оккупационные власти на временно захваченных территориях, похоже, реагируют усилением своих административных режимов.

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