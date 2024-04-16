Неминучий процес: полковник запасу сказав, чому війна в Україні завершиться розвалом Росії

Розв'язавши війну проти України у 2014 році, Владімір Путін уже фактично підписав "смертний вирок" для свого режиму та для Росії у теперішньому її вигляді. Після закінчення війни почнуться неминучі зміни.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт. За його словами, інших сценаріїв просто не існує – Росія після війни розділиться на низку незалежних країн.

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Розпад Росії неминучий

Президент України Володимир Зеленський в нещодавньому інтерв'ю заявив, що Захід боїться поразки Росії та неспроможність контролювати ядерну зброю, якщо Росія програє у цій війни.

Даремно вони бояться розвалу Росії. Вже не потрібно боятися, а приймати це як доконаний факт. Є процеси, які запустив Путін, напавши на Україну. Вони однозначно приведуть до розвалу цієї імперії,

– наголосив Роман Світан.

Десятилітня війна з Афганістаном призвела до розпаду Радянського Союзу. Війна, яку розв'язала Росія проти України триває вже десятий рік, тож наслідки для країни-агресорки будуть відповідними.

"Це однозначно призведе до розвалу Росії, немає іншого механізму. Тому нашим партнерам вже треба це прийняти та проробляти сценарії, щоб не погіршити цей процес. Зрозуміло, питання щодо ядерних механізмів можуть розв'язати без проблем. Тому що у Росії і охороною, і рухом ядерних боєголовок керує 12-те ГУМО. Вони розуміють відповідальність перед світовою спільнотою. Тому якщо правильно провести перемовини з комісаром ООН, то вся ядерна зброя буде під повним контролем ООН", – пояснив військовий експерт.

12-те Головне управління Міністерства оборони (ГУМО)

Орган Міністерства оборони Росії (раніше Міністерства оборони СРСР), відповідальний за підтримку, розвиток та експлуатацію ядерного арсеналу Збройних сил Росії. Зокрема, забезпечення ядерної безпеки, фізичного захисту та антитерористичної стійкості, а також за здійснення контролю над проведенням іншими країнами ядерних випробувань на Земній кулі та прилеглому космічному просторі.

Чи зміцниться вплив Китаю

Додамо, що Зеленський, говорячи про страхи наших партнерів, згадав і про те, що на тлі поразки Росії Китай може зміцнитися. Це теж один з факторів, який лякає Захід.

Не буде ніякого посилення Китаю. Тому що процеси при розвалі Росії не дадуть можливості Китаю засунути носа на російську територію. Ті національні кластери, які тільки вийдуть з-під ярма Російської Імперії, просидівши там кілька сотень років, точно не підуть під ярмо Китаю,

– наголосив Світан.

Тож світу варто зосередитися на розробці сценаріїв, які наступлять за розвалом Росії. Зокрема, визнавати незалежні республіки в межах Росії та їхній уряд.

Інтерв'ю Зеленського: основні тези