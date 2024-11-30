Наша війна здатна закінчитись швидко лише в одному випадку

Коли українські політики починають говорити, що у 2025 році війна має великий шанс закінчитись, що почнуться перемовини, коли в суспільстві починають ходити чутки щодо потенційних виборів – тоді суспільство, яке, можливо, раніше не замислювалось про те, що у 2025 році війна може стати на паузу, починає навпаки – жадати цієї паузи.

Чим небезпечні розмови про швидше завершення війни

Якщо ж цих очікувань у суспільстві немає, тоді президент України, який приїздить на перемовини і чує від російської сторони, що "ви повинні зробити російську другою державною і роззброїтись", може сказати: "Ні, нам це не підходить, ми на поступки йти не збираємось". І тоді війна продовжується. Далі читайте в колонці для сайту 24 Каналу.

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Але якщо все суспільство вже налаштоване на закінчення війни, то тоді українська делегація, яка прибуває на будь-які перемовини з росіянами, починає відчувати тиск у спину. Мовляв, ми, напевно, не можемо повернутись з перемовин, відмовившись від будь-яких пропозицій, тому що в суспільстві є очікування і маємо їх враховувати.

Тому інколи не варто заряджати суспільство на швидке закінчення війни, якщо заради цього державі доведеться поступитися багато чим.

Треба зрозуміти одну просту річ. Наша війна здатна закінчитись швидко лише, якщо ми її програємо. Якщо ж ми не хочемо програвати війну, тоді ми маємо розуміти, що війна швидко не закінчиться. А якщо заряджати суспільство на швидкий фініш нашої війни, то маємо попередити людей, що тоді війна завершиться нашою поразкою. От так буде чесно.

Повну версію інтерв'ю з Павлом Казаріним – читайте за посиланням.