Наша война способна закончиться быстро только в одном случае

Когда украинские политики начинают говорить, что в 2025 году война имеет большой шанс закончиться, что начнутся переговоры, когда в обществе начинают ходить слухи о потенциальных выборах – тогда общество, которое, возможно, раньше не задумывалось о том, что в 2025 году война может стать на паузу, начинает наоборот – жаждать этой паузы.

Чем опасны разговоры о скорейшем завершении войны

Если же этих ожиданий в обществе нет, тогда президент Украины, который приезжает на переговоры и слышит от российской стороны, что "вы должны сделать русский вторым государственным и разоружиться", может сказать: "Нет, нам это не подходит, мы на уступки идти не собираемся". И тогда война продолжается. Далее читайте в колонке для сайта 24 Канала.

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Но если все общество уже настроено на окончание войны, то тогда украинская делегация, которая прибывает на любые переговоры с россиянами, начинает чувствовать давление в спину. Мол, мы, наверное, не можем вернуться с переговоров, отказавшись от любых предложений, потому что в обществе есть ожидания и должны их учитывать.

Поэтому иногда не стоит заряжать общество на быстрое окончание войны, если ради этого государству придется поступиться многим.

Надо понять одну простую вещь. Наша война способна закончиться быстро только, если мы ее проиграем. Если же мы не хотим проигрывать войну, тогда мы должны понимать, что война быстро не закончится. А если заряжать общество на быстрый финиш нашей войны, то должны предупредить людей, что тогда война завершится нашим поражением. Вот так будет честно.

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