Зеленський розповів про актуальну ситуацію на фронті. Він підклеслив, що біля Лиману росіян немає, а біля Дніпропетровщини є успіхи.

Раніше про Лиман, за його словами, поширювалась дезінформація. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч Володимира Зеленського з журналістами.

Які успіхи мають ЗСУ на фронті?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті. Ситуація покращилася у Куп'янську. У Покровську – складно. Окремо Зеленський торкнувся питання Лимана.

На околицях Лимана – хтось розповсюджував дезінформацію постійно – але там немає "руских", там тільки наші війська, і всі спроби проходу "руских" були ліквідовані,

– зазначив він.

На Новопавлівському напрямку все ще складно. Раніше російські війська захопили 8 сіл на адмінмежі з Дніпропетровщиною. Пізніше Сили оборони відбили 4. За інші триває боротьба.

Водночас на Сумському напрямку стало легше, зазначив президент.

Зеленський відповів, хто зараз перемагає у війні