У Лимані росіян немає, на адмінмежі з Дніпропетровщиною відбили 4 села, – Зеленський
- Зеленський повідомив, що в Лимані російських військ немає, присутні лише українські війська, а дезінформація була ліквідована.
- На адмінмежі з Дніпропетровщиною українські війська відбили 4 села з 8 захоплених раніше російськими військами, боротьба за решту триває.
Зеленський розповів про актуальну ситуацію на фронті. Він підклеслив, що біля Лиману росіян немає, а біля Дніпропетровщини є успіхи.
Раніше про Лиман, за його словами, поширювалась дезінформація. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч Володимира Зеленського з журналістами.
Дивіться також Постійно лаявся і повторював тези Путіна: Трамп змушував Зеленського здати Донбас, – FT
Які успіхи мають ЗСУ на фронті?
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті. Ситуація покращилася у Куп'янську. У Покровську – складно. Окремо Зеленський торкнувся питання Лимана.
На околицях Лимана – хтось розповсюджував дезінформацію постійно – але там немає "руских", там тільки наші війська, і всі спроби проходу "руских" були ліквідовані,
– зазначив він.
На Новопавлівському напрямку все ще складно. Раніше російські війська захопили 8 сіл на адмінмежі з Дніпропетровщиною. Пізніше Сили оборони відбили 4. За інші триває боротьба.
Водночас на Сумському напрямку стало легше, зазначив президент.
Зеленський відповів, хто зараз перемагає у війні
За словами Зеленського, "ми не програємо війну, а Путін не виграє".
Він зауважив, що російська армія зараз у слабкому становищі. З початку повномасштабного вторгнення окупанти змогли захопити 1 відсоток української землі, але витратили 1,3 мільйона людей.