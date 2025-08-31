Вийшла нова серія подкасту "Генокод UA": "Ярослав Мудрий – перший український європеєць"
- Вийшла нова серія подкасту "Генокод UA" про Ярослава Мудрого, що розповідає про його внесок у світову історію та європейський курс України.
- Епізод висвітлює особисті та історичні аспекти правління Ярослава, включаючи його стосунки з батьком, боротьбу за престол, та причини, чому його прозвали "Мудрим".
- Подкаст "Українці, які змінили світ" створено за допомогою Штучного Інтелекту, але зберігає "душу" справжнього кіно, допомагаючи зрозуміти теперішнє через розмову з минулим.
Після успішного старту ютуб-каналу "Генокод UA" та першої серії подкасту "Українці, які змінили світ", підписникам представили новий випуск про Ярослава Мудрого.
Про це повідомляє 24 Канал.
Читайте також Історія оживає у новітніх технологіях: у День Незалежності стартував ютуб-канал "Генокод UA"
Що відомо про нову серію подкасту?
У ролику розповідають, ким Ярослав Мудрий був насправді і який його внесок у світову історію? Герой чи стратег, якого ми ще не до кінця зрозуміли? У другій серії автор подкасту – Дмитро Бондаренко розповідає про правителя Київської Русі, який заклав фундамент європейського курсу України ще тисячу років тому.
Новий випуск про Ярослава Мудрого на "Генокод UA": дивіться відео
У цьому епізоді глядачі дізнаються:
- Чому Ярослав не був улюбленцем свого батька – Володимира Великого.
- Як він виборов право на київський престол.
- Чому його у той час прозвали "Мудрим", а наразі називають "Тестем Європи".
- Які міфи й реальні факти приховані за його правлінням.
- Які уроки Ярослава актуальні навіть сьогодні.
Подкаст "Українці, які змінили світ" – це не просто історії, це розмова з минулим, що допомагає зрозуміти теперішнє, повністю створені за допомогою Штучного Інтелекту, але з "душею" справжнього кіно.