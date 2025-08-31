Укр Рус
31 серпня, 13:14
2

Вийшла нова серія подкасту "Генокод UA": "Ярослав Мудрий – перший український європеєць"

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Вийшла нова серія подкасту "Генокод UA" про Ярослава Мудрого, що розповідає про його внесок у світову історію та європейський курс України.
  • Епізод висвітлює особисті та історичні аспекти правління Ярослава, включаючи його стосунки з батьком, боротьбу за престол, та причини, чому його прозвали "Мудрим".
  • Подкаст "Українці, які змінили світ" створено за допомогою Штучного Інтелекту, але зберігає "душу" справжнього кіно, допомагаючи зрозуміти теперішнє через розмову з минулим.

Після успішного старту ютуб-каналу "Генокод UA" та першої серії подкасту "Українці, які змінили світ", підписникам представили новий випуск про Ярослава Мудрого.

Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про нову серію подкасту?

У ролику розповідають, ким Ярослав Мудрий був насправді і який його внесок у світову історію? Герой чи стратег, якого ми ще не до кінця зрозуміли? У другій серії автор подкасту – Дмитро Бондаренко розповідає про правителя Київської Русі, який заклав фундамент європейського курсу України ще тисячу років тому.

Новий випуск про Ярослава Мудрого на "Генокод UA": дивіться відео

 

У цьому епізоді глядачі дізнаються:

  • Чому Ярослав не був улюбленцем свого батька – Володимира Великого.
  • Як він виборов право на київський престол.
  • Чому його у той час прозвали "Мудрим", а наразі називають "Тестем Європи".
  • Які міфи й реальні факти приховані за його правлінням.
  • Які уроки Ярослава актуальні навіть сьогодні.

Подкаст "Українці, які змінили світ" – це не просто історії, це розмова з минулим, що допомагає зрозуміти теперішнє, повністю створені за допомогою Штучного Інтелекту, але з "душею" справжнього кіно.