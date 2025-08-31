Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про нову серію подкасту?

У ролику розповідають, ким Ярослав Мудрий був насправді і який його внесок у світову історію? Герой чи стратег, якого ми ще не до кінця зрозуміли? У другій серії автор подкасту – Дмитро Бондаренко розповідає про правителя Київської Русі, який заклав фундамент європейського курсу України ще тисячу років тому.

Новий випуск про Ярослава Мудрого на "Генокод UA": дивіться відео

У цьому епізоді глядачі дізнаються:

Чому Ярослав не був улюбленцем свого батька – Володимира Великого.

Як він виборов право на київський престол.

Чому його у той час прозвали "Мудрим", а наразі називають "Тестем Європи".

Які міфи й реальні факти приховані за його правлінням.

Які уроки Ярослава актуальні навіть сьогодні.

Подкаст "Українці, які змінили світ" – це не просто історії, це розмова з минулим, що допомагає зрозуміти теперішнє, повністю створені за допомогою Штучного Інтелекту, але з "душею" справжнього кіно.