Про це повідомляє 24 Канал.
Що відомо про нову серію подкасту?
У ролику розповідають, ким Ярослав Мудрий був насправді і який його внесок у світову історію? Герой чи стратег, якого ми ще не до кінця зрозуміли? У другій серії автор подкасту – Дмитро Бондаренко розповідає про правителя Київської Русі, який заклав фундамент європейського курсу України ще тисячу років тому.
Новий випуск про Ярослава Мудрого на "Генокод UA": дивіться відео
У цьому епізоді глядачі дізнаються:
- Чому Ярослав не був улюбленцем свого батька – Володимира Великого.
- Як він виборов право на київський престол.
- Чому його у той час прозвали "Мудрим", а наразі називають "Тестем Європи".
- Які міфи й реальні факти приховані за його правлінням.
- Які уроки Ярослава актуальні навіть сьогодні.
Подкаст "Українці, які змінили світ" – це не просто історії, це розмова з минулим, що допомагає зрозуміти теперішнє, повністю створені за допомогою Штучного Інтелекту, але з "душею" справжнього кіно.