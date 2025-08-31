Об этом сообщает 24 Канал.

Читайте также История оживает в новейших технологиях: в День Независимости стартовал ютуб-канал "Генокод UA"

Что известно о новой серии подкаста?

В ролике рассказывают, кем Ярослав Мудрый был на самом деле и какой его вклад в мировую историю? Герой или стратег, которого мы еще не до конца поняли? Во второй серии автор подкаста – Дмитрий Бондаренко рассказывает о правителе Киевской Руси, который заложил фундамент европейского курса Украины еще тысячу лет назад.

Новый выпуск о Ярославе Мудром на "Генокод UA": смотрите видео

В этом эпизоде зрители узнают:

Почему Ярослав не был любимцем своего отца – Владимира Великого.

Как он завоевал право на киевский престол.

Почему его в то время прозвали "Мудрым", а сейчас называют "Тестем Европы".

Какие мифы и реальные факты скрыты за его правлением.

Какие уроки Ярослава актуальны даже сегодня.

Подкаст "Украинцы, которые изменили мир" – это не просто истории, это разговор с прошлым, что помогает понять настоящее, полностью созданные с помощью Искусственного Интеллекта, но с "душой" настоящего кино.