Об этом сообщает 24 Канал.
Что известно о новой серии подкаста?
В ролике рассказывают, кем Ярослав Мудрый был на самом деле и какой его вклад в мировую историю? Герой или стратег, которого мы еще не до конца поняли? Во второй серии автор подкаста – Дмитрий Бондаренко рассказывает о правителе Киевской Руси, который заложил фундамент европейского курса Украины еще тысячу лет назад.
Новый выпуск о Ярославе Мудром на "Генокод UA": смотрите видео
В этом эпизоде зрители узнают:
- Почему Ярослав не был любимцем своего отца – Владимира Великого.
- Как он завоевал право на киевский престол.
- Почему его в то время прозвали "Мудрым", а сейчас называют "Тестем Европы".
- Какие мифы и реальные факты скрыты за его правлением.
- Какие уроки Ярослава актуальны даже сегодня.
Подкаст "Украинцы, которые изменили мир" – это не просто истории, это разговор с прошлым, что помогает понять настоящее, полностью созданные с помощью Искусственного Интеллекта, но с "душой" настоящего кино.