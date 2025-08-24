Об этом сообщает 24 Канал.

О чем будет ютуб-канал "Генокод UA"?

Первым проектом канала стала серия подкастов "Украинцы, которые изменили мир" – о 12 наших соотечественниках, чьи идеи, открытия и достижения повлияли на жизнь миллионов людей по всему миру.

По словам автора проекта Дмитрия Бондаренко, особой изюминкой подкаста – является его формат: короткометражные фильмы, созданы полностью с помощью Искусственного Интеллекта.

Впервые в Украине зрители смогут увидеть, как современные технологии воспроизводят атмосферу настоящего кино: с высоким качеством изображения, реалистичными персонажами и художественной глубиной, которая держит внимание до последней секунды. Это сочетание истории и инноваций, что дарит совершенно новый опыт восприятия,

– рассказывает Дмитрий Бондаренко.

Первая серия подкастов посвящена Игорю Сикорскому – гениальному украинцу, изобретателю вертолетов, который совершил прорыв в мировой авиации и навсегда изменил представление человечества о полетах.

Ютуб-канал "Генокод UA" – это не только о прошлом. Это платформа, где современность встречается с историей, а национальная память оживает через новейшие технологии.

Новые серии на канале будут выходить еженедельно.

Посмотреть первую серию подкаста "Украинцы, которые изменили мир" можно уже сейчас на ютуб-канале "Генокод UA"