Благодаря каждому из вас: 24 Канал возглавил рейтинг телесмотрения

На церемонии 24 Канал представила телеведущая Анастасия Норицына. Она поблагодарила каждого зрителя и зрительницу и отметила, что именно наша аудитория является самой большой и ценной наградой.

Хочу поблагодарить за то, что вы постоянно смотрите нас, что комментируете, что мы слышим фидбек. Благодаря вам мы развиваемся, благодаря вам вещаем. Ну и, конечно, спасибо, что вы хотите знать правду. Это очень ценно,

– отметила телеведущая.

Комментируя награду в эфире 24 Канала, Норицына отметила, что мы – не просто лидер, а по-настоящему народный канал.

Наших зрителей миллионы. И спасибо, что вы всегда поддерживаете нас и всегда смотрите нас. Благодаря вам мы существуем.

Норицына напомнила, что команда 24 Канала часто проводит сборы для Сил обороны Украины.

Фонд 24 Канала собирает деньги на дроны, пикапы, авто для наших воинов. С помощью зрителей мы всегда закрываем эти сборы. Ваша поддержка очень важна, ведь благодаря донатам мы можем жить и прославлять Украину.

Также Анастасия обратилась к украинским героям, подчеркнув, что нас смотрят не только в тылу, но и на фронте.

Низкий вам поклон, искренняя вам благодарность за защиту, и то, что вы делаете для нашей страны. Мы будем стараться и в дальнейшем поддерживать вас, помогать и делать все, чтобы наша страна была независимой и мы быстрее получили свою победу.

Что помогает нам оставаться в топе

Совладелец и генеральный директор медиахолдинга "Люкс" Роман Андрейко поздравил команду с победой на BigData Awards, подчеркнув, что это признание – результат работы большой команды, доверия зрителей и умения адаптироваться к изменениям в медиасреде.

Он отметил, что телевидение давно перестало быть "эфирным сугубо линейным" медиа. Сегодня зритель все чаще выбирает OTT-платформы (Over-the-Top) – гибридные сервисы, подключенные к интернету, которые позволяют смотреть контент в удобное время, ставить эфир на паузу, перематывать, возвращаться к выпускам. Среди них – Netflix, Amazon, HBO, MEGOGO, KyivstarTV, SWEET.TV. И это не только о новом формате потребления, но и о технологическом преимуществе для телеканалов.

Для телеканалов это еще и возможность очень точно мерить свои просмотры. Буквально с точностью до одного зрителя! Так же как и на платформе YouTube здесь можно фиксировать "поштучно и посекундно" каждое включение и отключение! А значит мы можем довольно точно оценивать что нравится зрителям (пользователям сервиса), а что побуждает к переключению. И стараемся все это учитывать в своей работе,

– отмечает Андрейко.

По его мнению, победа 24 Канала в рейтинге BigData – это логическое подтверждение правильно выбранной стратегии и своевременной адаптации контента к потребностям аудитории.

Огромный уровень доверия, который получает 24 Канал, проявляется как на платформе YouTube (мы были и остаемся лидерами среди всех телеканалов), так и на платформе "подключенного телевидения", которое измеряет компания BigData. Стратегия здесь проста: быть полезным своему зрителю, не обманывать и не подводить. И мы не подведем,

– резюмировал он.

BIG DATA UA – независимое рейтинговое агентство, которое предоставляет услуги мониторинга рейтингов телеканалов среди украинской аудитории. Методика получения данных базируется на непрерывном получении информации с помощью OTT/IPTV платформ.