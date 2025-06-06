Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на указ на сайте ОП.

Смотрите также Журналистика нового поколения: как 24 Канал трансформирует профессию и задает тренды

За что наградили ведущую 24 Канала Анастасию Дехтяренко (Норицыну)

Анастасия Дехтяренко (девичья фамилия – Норицына) получила орден за весомый личный вклад в развитие отечественной журналистики и информационной сферы, мужество и самоотверженность, проявленные во время освещения событий полномасштабного вторжения России на территорию Украины, многолетний добросовестный труд.

Журналистка, ведущая программ телеканала "24 Канал" акционерного общества "ТРК Люкс" получила орден "За заслуги" III степени.

Интересно! Автор аналитического отдела сайта 24 Канала Иван Магуряк получил грамоту от Верховной Рады Украины. А 24 Канал в очередной раз возглавил рейтинг самых популярных новостных телеканалов Украины.

Также награды получили:

Иван Любиш-Кирдей, телевизионный журналист Международного информационного агентства Reuters в Украине;

Руслан Ганнущак (посмертно), военный фотограф, оператор, репортер;

Павел Зарва, военный корреспондент, оператор, фотограф независимого издания "Кордон. Медиа";

Алена Яцина, главный редактор независимого издания "Кордон. Медиа";

Владлен Мараев, автор и ведущий YouTube-канала "История без мифов", ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем Вооруженных Сил Украины

и другие.