Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на указ на сайті ОП.

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За що нагородили ведучу 24 Каналу Анастасію Дехтяренко (Норіцину)

Анастасія Дехтяренко (дівоче прізвище – Норіцина) отримала орден за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики та інформаційної сфери, мужність і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Росії на територію України, багаторічну сумлінну працю.

Журналістка, ведуча програм телеканалу "24 канал" акціонерного товариства "ТРК Люкс" отримала орден "За заслуги" III ступеня.

Цікаво! Автор аналітичного відділу сайту 24 Каналу Іван Магуряк отримав грамоту від Верховної Ради України. А 24 Канал вчергове очолив рейтинг найпопулярніших новинних телеканалів України.

Також нагороди отримали:

Іван Любиш-Кирдей, телевізійний журналіст Міжнародної інформаційної агенції Reuters в Україні;

Руслан Ганнущак (посмертно), воєнний фотограф, оператор, репортер;

Павло Зарва, військовий кореспондент, оператор, фотограф незалежного видання "Кордон. Медіа";

Альона Яцина, головний редактор незалежного видання "Кордон. Медіа"

Владлен Мараєв, автор і ведучий YouTube-каналу "Історія без міфів", провідний науковий співробітник Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України

та інші.