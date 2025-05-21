Про це розповідає 24 Канал з посиланням на кореспондентку hromadske. У Києві відбулася церемонія вручення премії імені Георгія Ґонґадзе.

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Фотожурналіст Любиш-Кірдей здобув премію Ґонґадзе

Цьогоріч нею відзначили військового кореспондента та оператора Reuters Івана Любиша-Кірдея.

Журналіст подякував за нагороду та наголосив, що головна мета українських медійників – незалежна Україна. Він заявив, що премія додає мотивації працювати далі.

Любиш-Кірдей був тяжко поранений у серпні 2024 року під час російського удару по готелю в Краматорську. Він кілька місяців провів у комі, нині проходить реабілітацію.

Варто зауважити! Премія імені Георгія Ґонґадзе щороку вручається незалежним українським журналістам, які роблять значний внесок у розвиток медіа та суспільні зміни.

Серед фіналістів премії також були головна редакторка Kyiv Independent Ольга Руденко та журналіст-розслідувач Михайло Ткач.