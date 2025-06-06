Ми ніколи не боялися змін і завжди йшли їм назустріч. Результат? За кілька років активних нововведень 24 Канал став найтехнологічнішим і водночас найближчим до свого читача медіа в Україні.

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У День журналіста ділимося, якою, на нашу думку, є журналістика нового покоління і що ми вже робимо, аби не просто йти в ногу з часом, а й задавати тренди.

Робота задля мети та без вигорання

Діджитал 24 Каналу – це команда з понад 130 професіоналів, які працюють 24/7 з різних куточків країни. Чи спимо ми? Не завжди. Чи втомлюємося? Буває. Але кожен із нас знає, що всі зусилля -- виправдані.

Редакцію не потрібно постійно контролювати, ми працюємо, бо знаємо, наскільки важливою є кожна новина, опублікована вчасно. Наша команда побудована на довірі і повазі один до одного. Молодь приходить до нас не за посадою, а за можливістю щось змінювати. Моє завдання – підтримувати цей заряд і рух,

– каже головна редакторка 24 Каналу Анастасія Зазуляк.

Щоб усе працювало стабільно, постійно слідкуємо за станом команди. В цьому нам допомогають внутрішні аудити. Знаємо, що перерва потрібна навіть найзавзятішим гравцям, тому постійно нагадуємо про опцію відпусток.

Якщо бачимо, що хтось хоче спробувати себе в іншому напрямку – з радістю даємо цю можливість. Обговорюємо бажання працівника й переводимо в інший департамент – їх у нас 14. Ми також намагаємося розкривати потенціал кожного автора.

Якщо хтось приносить мені нову готову ідею – ми оцінюємо ресурси й, за їх наявності, реалізовуємо її. Я знаю зі свого досвіду, наскільки мотивує відповідальність за власний проєкт, тому ніколи не стоплю ініціативи авторів. Кожен з команди собою робить цей проєкт таким, як він є. Навіть найбожевільніші ідеї ми обов’язково обговоримо і спробуємо втілити. І знаєте що? Це працює,

– додає Анастасія Зазуляк.

Загалом у нас добре налагоджена комунікація по вертикалі.

Якщо щось не працює або викликає втому – про це можна сказати. Якщо є ідея – її можна запропонувати і вона буде або впроваджена, або доопрацьована,

– розповідає Вероніка Гавриленко, заступниця головної редакторки та керівниця відділу озвучки новин.

Вона підкреслює: саме завдяки відкритому зворотному зв’язку ми постійно вдосконалюємо внутрішні процеси.

У комплексі наш підхід скоротив кількість звільнень, а згодом до команди почали повертатися й ті колеги, які колись вирішили спробувати себе в інших компаніях. Це найкращий доказ, що ми справді творимо нову журналістику: без упереджень, зайвої бюрократії та нескінченних правок. Ту журналістику, в якій кожен має простір для зростання.

ШІ – помічник, але не заміна автора

Команда 24 Каналу однією з перших в Україні інтегрувала штучний інтелект у щоденну роботу редакції. Це дозволило пришвидшити підготовку новин. Одночасно ми зафіксували зростання часу, який читачі проводять на сайті, а також поглиблення скролу. Значною мірою це зумовлено впровадженням аудіоновин.

За словами Вероніки Гавриленко, понад 90% публікацій на сайті вже мають аудіодоріжку – тоді як жодне інше медіа в Україні не наблизилось навіть до 50%.

Важливо й те, що ми не обмежилися стандартними голосовими сценаріями і озвучили новини знайомими голосами наших колег: телеведучої Катерини Соляр та радіоведучої Тані Татарченко.

AI озвучує новини голосами наших колег — те, що ще донедавна здавалося фантастикою,

– коментує Емал Набі, заступник головної редакторки 24 Каналу.

Аудіоновини сьогодні доступні в мобільному застосунку, а також у CarPlay та Android Auto.

Паралельно ми щодня вдосконалюємо технічну частину. Серед ключових розробок:

оновлена адмінка з десятками вбудованих AI-інструментів,

автоматичні розшифровки текстів,

перетворення голосу на текст.

Крім того, 80% наших новин мають короткий супровідний огляд, який також генерує ШІ. Ця функція допомагає читачам швидше зорієнтуватися в темі.

Водночас ми чітко розуміємо межі технологій і не романтизуємо їх. Для нас інструменти ШІ – не заміна журналістики, а її підсилення.

На жаль, не факт, що в майбутньому ШІ стане великим союзником журналістики. Але наша мета – використовувати його як підсилення і водночас як інструмент для розвитку критичного мислення,

– вважає Набі.

Цю позицію підтримує і Вероніка Гавриленко:

Ми не віримо, що ШІ замінить редакцію. Але точно знаємо: він врятує її від монотонної роботи, яка не приносить задоволення.

Повага до героїв і до читача у кожному ексклюзиві

Сьогодні медіаполе переповнене контентом. І є ті, хто створює його заради охоплень – з клікбейтом і нагнітанням. При створенні авторських текстів 24 Канал обирає інший шлях – збалансований і відповідальний. Особливо, коли йдеться про тему, якою живе країна, – війну.

Для мене особливо важливі інтервʼю з військовими, бойовими командирами. Вони дозволяють почути головне з перших уст, навіть якщо це неприємно. Таким чином ми допомагаємо читачам краще зрозуміти, чим живе армія і що насправді відчувають ті, хто на фронті,

– розповідає Наталя Боднар, керівниця новинного контенту.

Журналісти, які працюють із чутливими темами, добре знають, що текст – не просто набір фактів. Він може пояснити, підтримати, надихнути. Але водночас – ретравматизувати. Тому ми переповідаємо історії з максимальною повагою до наших героїв.

"Життя після втрати" – один із найскладніших проєктів на сайті. Це історії родин, які втратили близьких на війні. Неможливо передати весь той біль, що звучить у кожній розмові. Але я розумію, наскільки важливо говорити про це вже і не чекати завершення війни, щоб вшанувати і підтримати,

– додає Наталя.

Найбільше надихає, коли герої самі зізнаються: розмова з журналістом допомогла, а публікація на сайті 24 Каналу підтримала чи навіть змінила життя.

Один військовий розповів, що після публікації нашого інтерв’ю до нього в підрозділ прийшов доброволець – побачив матеріал на 24 Каналі і вирішив служити саме тут. Інший боєць зізнався: під час нашої кількагодинної розмови вперше зміг відкрито поділитися всім, що пережив на службі. Такі моменти надихають,

– ділиться Наталя.

Іноді журналісти стають свідками переломних моментів. Один з таких – нещодавній обмін полоненими в форматі "1000 на 1000".

Я ніколи не забуду очі й тишу військових, які повернулися з полону. Вони майже не могли говорити. І це теж частина нашої роботи – поважати мовчання, не тиснути і просто бути поруч,

– ділиться Наталія.

Це і є журналістика, побудована на емпатії до героїв і відповідальності перед читачем. І ця людяність лише набуватиме ваги.

У майбутньому цей підхід лише міцнішатиме. Бо читач шукає людяність,

– підсумовує Емал Набі.

Тренд на глибину

Інша важлива частина нашої роботи – аналітика та аналіз. Це щоденні пошуки, сотні сторінок тексту, розмови з лідерами думок, структуризація та переклад складного людською мовою. Віримо, що це занурення допомагає вам краще зрозуміти контекст світових подій.

Аналітика – це наш хребет. Ми не просто подаємо інформацію, а розбираємо її до кісток і спрощуємо для читача. Вірю, що можемо стати лідерами в цій ніші,

– зазначає Набі.

Журналістика справедливості

Журналістика нового покоління має не лише інформувати, а задовольняти запит українців на справедливість. Тому минулоріч на сайті 24 Каналу запустився власний відділ розслідувань. В розділі виходять тексти, присвячені воєнним злочинам Росії, корупції, порушенням прав людини й історіям постраждалих.

Це болісна, але надзвичайно потрібна робота. В майбутньому ці свідчення можуть стати доказами в міжнародних судах. Ми знаємо, що наші розслідування мають значення, оскільки співпрацюємо із спецслужбами і ділимося усіма зібраними даними та доказами,

– зазначає Анастасія Зазуляк.

Контент там, де аудиторія

Традиційна журналістика давно трансформувалася. Провідні медіа доносять новини на всіх платформах, де є читачі, слухачі та глядачі. 24 Канал — не виняток. Наш контент доступний не лише на сайті, а й у Telegram, TikTok, Instagram, WhatsApp та на інших каналах. На багатьох із них ми вже посідаємо лідерські позиції за охопленням.

Багато хто досі знецінює нові формати. Але саме вони – теперішнє і майбутнє. Вони нічим не поступаються класичним,

– каже керівник відділу соцмереж Яромир Вдович.

Зараз ми продовжуємо адаптувати подачу під кожну платформу, розвивати короткі відеоформати, створювати мультимедійні продукти, щоб відповідати різним звичкам споживання контенту.

Гнучкість і швидка адаптація – головні завдання. Не встигаєш за аудиторією – стаєш частиною історії й пасеш задніх,

– додає Вдович.

Зрештою, журналістика нового покоління – не лише про тексти. Це ще й про алгоритми, монтаж, дизайн та розуміння, який "ситуатив" зараз спрацює найкраще. В найближчі роки це проявлятиметься ще яскравіше.

Соціальна відповідальність як обов’язок медіа

Ще у 2014 році редакція 24 Каналу почала допомагати армії – зв’язувалися з військовими, шукали необхідне спорядження й передавали його на передову. З початком повномасштабного вторгнення ці зусилля переросли у системну роботу власного Фонду 24.

З 2022 року ми: закрили понад 200 зборів, акумулювали понад 102 мільйони гривень допомоги, передали на фронт майже 100 авто, підтримали понад 50 бригад і підрозділів.

Ми вважаємо, що жодна команда не може залишатися осторонь. Якщо маєш майданчик і довіру, ти зобов’язаний їх використовувати. Вдячні читачам за те, що вони долучаються до ініціатив редакції,

– каже головна редакторка 24 Каналу Анастасія Зазуляк.

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Світ змінюється надто швидко. Прогнозувати щось на роки вперед – складна та невдячна робота. Але в одне команда 24 Каналу вірить точно: журналістика нового покоління – це про технологічність, чесність й доступність. Ми вже зробили чимало, аби підкріпити це практикою. Попереду — ще більше. Нові формати, нові ідеї, нові виклики. І ми до них готові. Бо точно знаємо, заради чого і заради кого працюємо.

Дякуємо, що ви з нами!