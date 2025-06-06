Мы никогда не боялись перемен и всегда шли им навстречу. Результат? За несколько лет активных нововведений 24 Канал стал самым технологичным и одновременно самым близким к своему читателю медиа в Украине.

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В День журналиста делимся, какой, по нашему мнению, является журналистика нового поколения и что мы уже делаем, чтобы не просто идти в ногу со временем, но и задавать тренды.

Работа ради цели и без выгорания

Диджитал 24 Канала – это команда из более 130 профессионалов, которые работают 24/7 из разных уголков страны. Спим ли мы? Не всегда. Устаем? Бывает. Но каждый из нас знает, что все усилия оправданы.

Редакцию не нужно постоянно контролировать, мы работаем, потому что знаем, насколько важна каждая новость, опубликованная вовремя. Наша команда построена на доверии и уважении друг к другу. Молодежь приходит к нам не за должностью, а за возможностью что-то менять. Моя задача – поддерживать этот заряд и движение,

– говорит главный редактор 24 Канала Анастасия Зазуляк.

Чтобы все работало стабильно, постоянно следим за состоянием команды. В этом нам помогают внутренние аудиты. Знаем, что перерыв нужен даже самым заядлым игрокам, поэтому постоянно напоминаем об опции отпусков.

Если видим, что кто-то хочет попробовать себя в другом направлении – с радостью даем эту возможность. Обсуждаем желание работника и переводим в другой департамент – их у нас 14. Также стараемся раскрывать потенциал каждого автора.

Если кто-то приносит мне новую готовую идею – мы оцениваем ресурсы и, при их наличии, реализовываем ее. Я знаю по своему опыту, насколько мотивирует ответственность за собственный проект, поэтому никогда не стоплю инициативы авторов. Каждый из команды собой делает этот проект таким, как он есть. Даже самые безумные идеи мы обязательно обсудим и попробуем воплотить. И знаете что? Это работает,

– добавляет Анастасия Зазуляк.

В целом у нас хорошо налажена коммуникация по вертикали.

Если что-то не работает или вызывает усталость – об этом можно сказать. Если есть идея – ее можно предложить и она будет или внедрена, или доработана,

– рассказывает Вероника Гавриленко, заместитель главного редактора и руководитель отдела озвучки новостей.

Она подчеркивает: именно благодаря открытой обратной связи мы постоянно совершенствуем внутренние процессы.

В комплексе наш подход сократил количество увольнений, а затем в команду начали возвращаться и те коллеги, которые когда-то решили попробовать себя в других компаниях. Это лучшее доказательство, что мы действительно создаем новую журналистику: без предубеждений, лишней бюрократии и бесконечных правок. Ту журналистику, в которой каждый имеет пространство для роста.

ИИ – помощник, но не замена автора

Команда 24 Канала одной из первых в Украине интегрировала искусственный интеллект в ежедневную работу редакции. Это позволило ускорить подготовку новостей. Одновременно мы зафиксировали рост времени, которое читатели проводят на сайте, а также углубление скролла. В значительной степени это обусловлено внедрением аудионовостей.

По словам Вероники Гавриленко, более 90% публикаций на сайте уже имеют аудиодорожку – тогда как ни одно другое медиа в Украине не приблизилось даже к 50%.

Важно и то, что мы не ограничились стандартными голосовыми сценариями и озвучили новости знакомыми голосами наших коллег – телеведущей Екатерины Соляр и радиоведущей Тани Татарченко.

AI озвучивает новости голосами наших коллег -- то, что еще недавно казалось фантастикой,

– комментирует Эмал Наби, заместитель главного редактора 24 Канала.

Аудионовости сегодня доступны в мобильном приложении, а также в CarPlay и Android Auto.

Параллельно мы ежедневно совершенствуем техническую часть. Среди ключевых разработок:

обновленная админка с десятками встроенных AI-инструментов,

автоматические расшифровки текстов,

преобразование голоса в текст.

Кроме того, 80% наших новостей имеют краткий сопроводительный обзор, который также генерирует ИИ. Эта функция помогает читателям быстрее сориентироваться в теме.

В то же время мы четко понимаем границы технологий и не романтизируем их. Для нас инструменты ИИ – не замена журналистики, а ее усиление.

К сожалению, не факт, что в будущем ИИ станет большим союзником журналистики. Но наша цель – использовать его как усиление и одновременно как инструмент для развития критического мышления,

– считает Наби.

Эту позицию поддерживает и Вероника Гавриленко:

Мы не верим, что ИИ заменит редакцию. Но точно знаем: он спасет ее от монотонной работы, которая не приносит удовольствия.

Уважение к героям и к читателю в каждом эксклюзиве

Сегодня медиаполе переполнено контентом. И есть те, кто создает его ради охватов – с кликбейтом и нагнетанием. При создании авторских текстов 24 Канал выбирает другой путь – сбалансированный и ответственный. Особенно, когда речь идет о теме, которой живет страна, – войне.

Для меня особенно важны интервью с военными, боевыми командирами. Они позволяют услышать главное из первых уст, даже если это неприятно. Таким образом мы помогаем читателям лучше понять, чем живет армия и что на самом деле чувствуют те, кто на фронте,

– рассказывает руководитель новостного контента Наталья Боднар.

Журналисты, которые работают с чувствительными темами, хорошо знают, что текст – не просто набор фактов. Он может объяснить, поддержать, вдохновить. Но в то же время – ретравматизировать. Поэтому мы рассказываем истории с максимальным уважением к нашим героям.

"Жизнь после потери" – один из самых сложных проектов на сайте. Это истории семей, потерявших близких на войне. Невозможно передать всю ту боль, звучащую в каждом разговоре. Но я понимаю, насколько важно говорить об этом уже и не ждать завершения войны, чтобы почтить и поддержать,

– добавляет Наталья.

Больше всего вдохновляет, когда герои сами признаются: разговор с журналистом помог, а публикация на сайте 24 Канала поддержала или даже изменила жизнь.

Один военный рассказал, что после публикации нашего интервью к нему в подразделение пришел доброволец – увидел материал на 24 Канале и решил служить именно здесь. Другой боец признался: во время нашего многочасового разговора впервые смог открыто поделиться всем, что пережил на службе. Такие моменты вдохновляют,

– делится Наталья.

Иногда журналисты становятся свидетелями переломных моментов. Один из таких – недавний обмен пленными в формате "1000 на 1000".

Я никогда не забуду глаза и тишину военных, которые вернулись из плена. Они почти не могли говорить. И это тоже часть нашей работы – уважать молчание, не давить и просто быть рядом,

– делится Наталья.

Это и есть журналистика, построена на эмпатии к героям и ответственности перед читателем. И эта человечность будет только приобретать вес.

В будущем этот подход будет только крепнуть. Потому что читатель ищет человечность,

– подытоживает Эмал Наби.

Тренд на глубину

Другая важная часть нашей работы – аналитика и анализ. Это ежедневные поиски, сотни страниц текста, разговоры с лидерами мнений, структуризация и перевод сложного человеческим языком. Верим, что это погружение помогает вам лучше понять контекст мировых событий.

Аналитика – это наш позвоночник. Мы не просто подаем информацию, а разбираем ее до костей и упрощаем для читателя. Верю, что можем стать лидерами в этой нише,

– отмечает Наби.

Журналистика справедливости

Журналистика нового поколения должна не только информировать, а удовлетворять запрос украинцев на справедливость. Поэтому в прошлом году на сайте 24 Канала запустился собственный отдел расследований. В разделе выходят тексты, посвященные военным преступлениям России, коррупции, нарушением прав человека и историям пострадавших.

Это болезненная, но чрезвычайно нужная работа. В будущем эти свидетельства могут стать доказательствами в международных судах. Мы знаем, что наши расследования имеют значение, поскольку сотрудничаем со спецслужбами и делимся всеми собранными данными и доказательствами,

– отмечает Анастасия Зазуляк.

Контент там, где аудитория

Традиционная журналистика давно трансформировалась. Ведущие медиа доносят новости на всех платформах, где есть читатели, слушатели и зрители. 24 Канал – не исключение. Наш контент доступен не только на сайте, но и в Telegram, TikTok, Instagram, WhatsApp и на других каналах. На многих из них мы уже занимаем лидерские позиции по охвату.

Многие до сих пор обесценивают новые форматы. Но именно они – настоящее и будущее. Они ничем не уступают классическим,

– говорит руководитель отдела соцсетей Яромир Вдович.

Сейчас мы продолжаем адаптировать подачу под каждую платформу, развивать короткие видеоформаты, создавать мультимедийные продукты, чтобы соответствовать различным привычкам потребления контента.

Гибкость и быстрая адаптация – главные задачи. Не успеваешь за аудиторией – становишься частью истории и отстаешь,

– добавляет Вдович.

В конце концов, журналистика нового поколения – не только о текстах. Это еще и об алгоритмах, монтаж, дизайн и понимание, какой "ситуатив" сейчас сработает лучше всего. В ближайшие годы это будет проявляться еще ярче.

Социальная ответственность как обязанность



Еще в 2014 году редакция 24 Канала начала помогать армии – связывались с военными, искали необходимое снаряжение и передавали его на передовую. С началом полномасштабного вторжения эти усилия переросли в системную работу собственного Фонда 24.

С 2022 года мы: закрыли более 200 сборов, аккумулировали более 102 миллионов гривен помощи, передали на фронт почти 100 авто, поддержали более 50 бригад и подразделений.

Мы считаем, что ни одна команда не может оставаться в стороне. Если имеешь площадку и доверие, ты обязан их использовать. Благодарны читателям за то, что они приобщаются к инициативам редакции,

– говорит главный редактор 24 Канала Анастасия Зазуляк.

***

Мир меняется слишком быстро. Прогнозировать что-то на годы вперед – сложная и неблагодарная работа. Но в одно команда 24 Канала верит точно: журналистика нового поколения – это о технологичности, честность и доступность. Мы уже сделали немало, чтобы подкрепить это практикой. Впереди - еще больше. Новые форматы, новые идеи, новые вызовы. И мы к ним готовы. Потому что точно знаем, ради чего и ради кого работаем.

Спасибо, что вы с нами!