Чтобы протестировать обновление, достаточно скачать приложение 24 Канала в AppStore и подключить смартфон к мультимедийной системе авто. Как это работает и что дает водителям, рассказывает 24 Канал.



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Почему именно формат аудио

Аудиоконтент – один из главных трендов года. Это подтверждают как высокие показатели прослушивания радио, так и внедрение функции озвучки новостей в ведущих онлайн-медиа.

Среди украинских редакций, которые одними из первых системно начали работать с новостями в формате аудио, был 24 Канал. Прокачав качество аудионовостей, команда сосредоточилась на повышении их доступности – в частности, через расширение каналов дистрибуции. Логичным шагом стала интеграция приложения 24 Канала с функцией аудионовостей в Apple CarPlay.

Хотелось дать возможность нашим пользователям узнавать последние новости и во время поездок. С появлением аудионовостей выход на платформу выглядел очевидным,

– прокомментировал решение Head of Innovation в Luxnet Юрий Кисильчук.

Он отметил, что техническая реализация была быстрой. С начала мая функция проходила тестирование и уже сейчас – официально доступна пользователям iOS.

По оценкам команды, интеграция приложения в CarPlay поможет расширить аудиторию, которая проводит значительную часть дня за рулем и выбирает слушать, а не читать.



Сейчас в Украине – около 10 миллионов легковых авто. Это огромный рынок со значительным потенциалом для аудиоформатов,

– добавляет Денис Зеленов, Head of Digital 24 Канала.

Преимущества для водителей

Аудионовости – это прежде всего о комфорте, безопасности и удобстве. Вы заводите авто, активируете Apple CarPlay и сразу слышите главное – без лишних кликов и длинных рекламных пауз.



Это хорошее решение, чтобы прослушать последние новости в максимально сжатом формате. Держать руку на пульсе даже в авто,

– объясняет Кисильчук.

Цель – стать брендом №1 среди украинских водителей

Кроме удобства для пользователя, новый функционал поддерживает и стратегические цели 24 Канала – расширение аудитории и развитие медиаэкосистемы в целом.

Будучи первым новостным приложением в Украине с интеграцией в Apple CarPlay, мы получаем прекрасную возможность занять лидерскую позицию и стать новостным брендом №1 среди украинских водителей,

– отмечает Денис Зеленов.

Кроме того, команда рассматривает этот формат как платформу для коротких рекламных интеграций и персонализированных подборок.

Как начать слушать аудионовости 24 Канала в CarPlay

Загрузите приложение 24 Канал из App Store. Подключите смартфон к мультимедийной системе авто. Найдите иконку 24 Канала на экране. Слушайте аудионовости в дороге.

Функция – бесплатная. Приложение адаптировано для всех современных моделей авто с поддержкой CarPlay.

Вскоре аудионовости будут доступны и для пользователей Android Auto. Следите за нашими обновлениями по тегу.