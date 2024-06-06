Ежегодно 6 июня в Украине свой профессиональный праздник отмечают журналисты – люди, которые ежедневно работают с огромным объемом информации для того, чтобы рассказать вам о самом главном и важном.

Роль журналистов во время полномасштабной войны изменилась и мы еще больше и чаще рассказываем о событиях на фронте, о ситуации в регионах, разоблачаем коррупционные схемы, даем огласку несправедливости. А также переносим в публичное поле различные проблемы, которые вызвала война или же если они наоборот на какой-то период выпали из поля зрения из-за нее.

Когда война идет в твоей стране, кем бы ты ни был – в первую очередь ты – гражданин своего государства. Ты не можешь оставаться в стороне. Это касается всех, и журналистов в том числе. Поэтому и среди медийщиков немало военных и волонтеров.

Сегодня, в день нашего профессионального праздника, мы хотим рассказать о своих коллегах – журналистах 24 Канала, которые не только выполняют свои рабочие обязанности, но и всячески приобщаются к борьбе за победу в войне с Россией.

Выбор между профессией и обязанностью службы в ВСУ

Накануне 24 февраля 2022 года было много информации, касающейся угрозы полномасштабной войны. Новости волновали каждого, в том числе и тех, кто писал их, ведь речь шла о судьбе родной страны. И в ту ночь, когда большинство людей в Украине проснулись от взрывов и звонков родных или друзей со словами: "Война", многие журналисты не спали, писали эти новости и одновременно стояли перед выбором – что именно делать в это бурное время.

Многие наши коллеги, в частности из нашей команды, в начале полномасштабного вторжения добровольно ушли на фронт. Часть их историй мы уже рассказывали в материале здесь.

И мобилизация продолжается, армия нуждается в людях, поэтому пополнение рядов военнослужащих происходит постоянно. За более чем 2 года десятки наших коллег из 24 Канала между профессией и долгом выбрали второй вариант. Даже тогда, когда среди населения это становилось все менее популярным.

Прошлой зимой в ряды ВСУ присоединился наш автор аналитического отдела Василий Денисюк. Полномасштабное вторжение он встретил в должности выпускающего редактора ленты новостей, дальше работал в отделе эксклюзивов и аналитики, писал материалы о событиях на фронте, потери врага и делал материалы на основе данных с телефонов российских военных, которые оказывались в нашем распоряжении.

Параллельно с этим Василий много своего времени посвящал волонтерству, закупки необходимого оборудования для воинов и поездками в зону боевых действий. И работа медийщиком в этом лишь способствовала.

Работа журналистом позволяла в разы масштабировать собранные суммы, а затем и объемы предоставленной волонтерской помощи. За это прежде всего стоит поблагодарить фантастической аудитории 24 Канала, которая все это время неутомимо донатит на нужды Сил обороны Украины. К слову, эта аудитория не только довольно сознательная, но и очень большая. Поэтому это очень упрощает процесс волонтерских сборов. И руководство всегда отпускало меня с работы, когда нужно было отвезти на фронт очередной пикап. То есть, над каким важным проектом мы бы не работали, все прекрасно понимали, что потребности Сил обороны – это приоритет,

– рассказывает Василий.



Бойцы 80-й ОДШБр благодарят Василия Денисюка за сбор и закупку необходимого оборудования / Фото с фейсбук-страницы Василия

В феврале 2024 года Василий принял сложное и важное для себя решение – присоединиться к рядам Сил обороны. Сейчас он проходит службу в составе 66-й отдельной механизированной бригады. Вспоминая процесс приобщения к войску, наш коллега отмечает, что рекрутинг едва ли не лучший вариант, ведь таким образом можно найти должность, которая приближена к твоей гражданской специальности. А это позволяет быть эффективным в армии и использовать все свои профессиональные навыки.

Самая распространенная форма такого рекрутинга – это мобилизация людей на должности аналогичные или очень близкие к их гражданским специальностям. Так и в моем случае – я фактически остался тем же журналистом, но в составе боевой бригады. То есть мне даже не пришлось ничему дополнительно учиться, кроме, конечно, прохождения базовой общевойсковой подготовки, которая является обязательной для всех военнослужащих,

– отмечает воин.



Василий Денисюк в рядах ВСУ / Фото с фейсбук-страницы Василия Денисюка

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Работать несмотря на угрозы и постоянные обстрелы

Наша коллега Анна Черненко живет и работает в Харькове – городе, который ежедневно страдает от постоянных российских атак. Жизнь в таких условиях сложная и полна рисков для каждого, независимо от профессии. Однако когда россияне наносят очередной удар по городу, наша корреспондентка сразу отправляется на место происшествия, чтобы рассказать об обстоятельствах и последствиях, о пострадавших и тех, кого убила Россия.

Анна признается, что очень сложным, особенно в мае этого года, было то, что работы было слишком много. Пока приходилось работать над материалами по одному удару, россияне наносили другой. И нужно было сразу отправляться туда. И так чуть ли не каждый день. Более того, террористическая тактика россиян бить повторно по месту предыдущего удара, пока там продолжаются поисково-спасательные работы, еще и создает дополнительные угрозы жизни.



Анна Черненко после российского обстрела Харькова в мае 2024 года / Фото из фейсбука Анны

Самым сложным во время работы для меня является, конечно, общение с людьми, которые кого-то потеряли, или людьми, которые ждут того, что их родных спасут, или найдут уже тела. Это очень трудно по этическим, моральным, по эмоциональным, по личным причинам, потому что ты понимаешь, что это квартал, в котором живут твои друзья также, или там проехал твой друг, твоя подруга только что. То есть всегда эмоциональное личное накладывается на эмоциональное профессиональное. И ты отстраняешь его, но оно все равно всегда рядом. Ну и, конечно, передать боль человека. Есть некоторые моменты, скажем так, в работе, которые я точно знаю, не отпустят меня всю жизнь. Они связаны с потерями, которые ты видишь и о которых пытаешься рассказать,

– делится Анна.

Наша коллега признается, что каждая история так или иначе цепляет и особенно это чувствуется в относительно спокойные дни, когда появляется осознание всего, что произошло.

Я очень хорошо помню момент, когда мы снимали освобожденную Дергачевщину – это у самой границы, где шли тяжелые бои. Тел погибших там, к счастью, не было, но среди вещей была охапка ключей – от дома или от авто, там еще был брелок. Иногда, когда я сжимаю в руках ключи, появляется ощущение, что кто-то уже никогда не вернется в свой дом. Ты борешься с этими эмоциями постоянно, ты их отстраняешь от себя, но все равно в чувствах оно возвращается,

– делится журналистка.

Анна Черненко / Фото с фейсбук-страницы журналистки

Использовать профессиональные возможности для помощи армии

Ведущий 24 Канала Андрей Дрозда с начала полномасштабного вторжения не только ведет эфиры и стримы на нашем Youtube, но и активно занимается волонтерской деятельностью – собирает средства для закупок необходимого оружия, техники и снаряжения для воинов. В частности многие потребности Сил обороны удается закрывать с помощью аудитории, которая доверяет нам и Андрею лично.

Я очень ценю доверие зрителей, которое проявляется в том числе и в поддержке сборов нашего канала. Благодаря эфирам имею возможность достучаться до многих людей, объяснить им важность той или иной потребности, запроса от наших защитников. И очень трогает то, как активно и искренне откликается наша аудитория. Еще раз спасибо каждому зрителю и зрительнице! Я больше всего чувствую важность нашей профессии, когда слышу живой отклик зрителей. Бывает, что люди подходят на улице и говорят, что наши эфиры поддерживают их в трудные дни. Говорят, что смотрят именно наш канал, потому что им нравится искренность, интонация ведущих. И такой контакт с людьми я ценю больше всего,

– отмечает Андрей.

Например, на днях ведущий поделился историей о том, что недавно получил сообщение от украинца Ивана Гриндзьо из Канады, который смотрит его эфиры, в частности обзоры карты боевых действий, и решил приобрести дрон Mavic 3T, привезти в Украину и передать его, чтобы журналист отправил на передовую. При встрече мужчина передал еще и устройство ночного видения. Все это отправили 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".



Андрей Дрозда и Иван Гриндьо, который из Канады привез дрон и устройство ночного видения / Фото с телеграмм-канала Андрея Дрозды

К теме Сотни закрытых сборов на миллионы гривен: как Благотворительный Фонд 24 помогает военным

Вместе к общей цели и миллионные сборы для военных

Главный редактор сайта 24 Канала Анастасия Зазуляк вспоминает, что до начала полномасштабного вторжения наша команда была готова – каждый знал, что должен делать, если большая война таки начнется. С тех пор и уже почти 2,5 года продолжается постоянная работа для одной общей цели – победы. Кто бы над чем и где не работал – эта цель является единой для всех.

Это стремление давало толчок многим идеям и замыслам. Например, после начала полномасштабного вторжения мы возобновили деятельность Благотворительного Фонда24, который работал еще в начале АТО. Сначала мы пытались помочь нашим коллегам, которые проходили военную службу. Впоследствии это переросло в большую организацию.

С началом полномасштабного вторжения мы решили восстановить Фонд 24 Канала, поскольку запросов как от наших журналистов-военных, так и от других членов редакции, чьи близкие служат, было очень много. Сначала мы помогали закрывать собрания своих, а затем начали помогать тем бригадам, которые к нам обращаются. За это время нам удалось закрыть более 160 сборов на общую сумму около 91 миллиона гривен. Мы продолжаем нашу волонтерскую деятельность в дальнейшем ежедневно,

– отмечает Анастасия



Отчеты за сборы постоянно появляются на странице Фонда24 / Скриншот

И, как отмечает наш главный редактор, едва ли не самым важным является еще и то, что мы постоянно на связи с нашими коллегами, которые находятся в зоне боевых действий и с нетерпением ждем их возвращения.

В общем вчерашние журналисты "24", а сегодня – военные, служат по всей линии фронта в различных подразделениях. Мы на связи с каждым, а их рабочее место ждет демобилизации,

– подчеркивает Анастасия Зазуляк.

Как работает и помогает журналистика во время войны

В то же время Василий Денисюк отмечает, что журналистика сейчас играет важную роль в российско-украинской войне, ведь рассказывать о том, что происходит – необходимо. В частности воин подчеркивает, что не в последнюю очередь на поддержку нашего государства влияют материалы западных журналистов, которые ездят в Украину. Однако говорить о войне важно и внутри страны.

Когда врагу не удается продавить нас на фронте, он пытается информационно давить на наш тыл. Тогда в свой "поединок" с вражеской пропагандой вступают украинские журналисты. Журналисты работают рядом с украинскими военными, чтобы показывать всему миру преступления и зверства российской армии. В том, что мы до сих пор получаем западную помощь, также есть значительная заслуга журналистов. Поэтому, по моему мнению, в условиях нынешней войны журналисты играют одну из ключевых ролей в нашем противостоянии врагу,

– отмечает защитник.

Ведущий Андрей Дрозда отмечает, что во время войны не только изменилась роль журналистики, но и стала большей ответственность каждого медийщика – сейчас как никогда есть понимание важности и веса каждого слова, сказанного в эфире.

Восприятие нашей работы и профессии за годы большой войны не так изменилось, как обострилось. Обострилось чувство ответственности за сказанное слово в прямом эфире, возросло желание своим трудом приблизить победу, помочь нам всем отразить вражеское нашествие. Роль ведущего телевизионного эфира в это время заключается не только в том, чтобы озвучивать новости, факты, события, но и объяснять контекст, находить правильную интонацию и подачу информации, которая по-разному может повлиять на каждого зрителя. Поэтому осознание важности нашей работы, безусловно, возросло,

– подчеркнул ведущий.

Корреспондентка Анна Черненко признается, что часто бывает эмоционально сложно работать на местах ударов или на деоккупированных территориях. Однако именно люди дают силу не падать духом, а работать дальше. Потому что сила людей в самые темные времена не может не вдохновлять.

Я просто безумно горжусь людьми, которые находят силы делать что-то изо дня в день. Это волонтеры, это медики, это спасатели. И когда они улыбаются тебе, несмотря на то, что они уже уставшие, лежат на траве где-то, на газоне без сил. Но они тебе улыбаются. И они и завтра придут на свою работу. Вот это впечатляет. Или когда ты знакомишься с людьми и понимаешь, что это уже второй или третий их разбитый дом. Временный или нет, но дом. И они говорят: "Мы все равно будем здесь работать. Мы все равно будем продолжать жить на том уровне, на котором можем". Поражает их какая-то безумная несокрушимость. И я очень радуюсь, когда есть возможность ее показать,

– подчеркивает журналистка.

Памяти нашего коллеги Юрия Олейника

Сегодня несмотря на истории наших коллег, мы хотим вспомнить и о тех, кого, к сожалению, уже нет рядом. Едва ли не в каждую семью Россия принесла горе, забрав жизнь близкого человека. Потеря постигла и команду 24 Канала весной 2022 года.

Наш оператор Юрий Олейник в первый же день полномасштабного вторжения пошел защищать страну с оружием в руках. Коллега в свое время воевал в зоне АТО, поэтому когда началась большая война, для него не стоял вопрос выбора.

Юрий присоединился в ряды 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила и вскоре отправился на Восток – в район города Попасная Луганской области. В конце марта мы получили ужасную и болезненную весть – 23 марта 2022 года наш коллега погиб.

Все, кто знал Юрия и имел честь работать с ним, вспоминают его как очень искреннего и жизнерадостного человека и талантливого оператора – он был профессионалом в своем деле. И во время самых больших вызовов для страны он сменил камеру на автомат, потому что иначе не мог. Юрий был не только профи, но и сознательным гражданином, которому не безразлична судьба страны, родных и близких.

Памяти Юрия Олейника: смотрите видео