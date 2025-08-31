Укр Рус
24 Канал Новости Украины Вышла новая серия подкаста "Генокод UA": "Ярослав Мудрый –первый украинский европеец"
31 августа, 13:14
2

Вышла новая серия подкаста "Генокод UA": "Ярослав Мудрый –первый украинский европеец"

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Вышла новая серия подкаста "Генокод UA" о Ярославе Мудром, рассказывающая о его вкладе в мировую историю и европейский курс Украины.
  • Эпизод освещает личные и исторические аспекты правления Ярослава, включая его отношения с отцом, борьбу за престол, и причины, почему его прозвали "Мудрым".
  • Подкаст "Украинцы, которые изменили мир" создан с помощью Искусственного Интеллекта, но сохраняет "душу" настоящего кино, помогая понять настоящее через разговор с прошлым.

После успешного старта ютуб-канала "Генокод UA" и первой серии подкаста "Украинцы, которые изменили мир", подписчикам представили новый выпуск о Ярославе Мудром.

Об этом сообщает 24 Канал.

Читайте также История оживает в новейших технологиях: в День Независимости стартовал ютуб-канал "Генокод UA"

Что известно о новой серии подкаста?

В ролике рассказывают, кем Ярослав Мудрый был на самом деле и какой его вклад в мировую историю? Герой или стратег, которого мы еще не до конца поняли? Во второй серии автор подкаста – Дмитрий Бондаренко рассказывает о правителе Киевской Руси, который заложил фундамент европейского курса Украины еще тысячу лет назад.

Новый выпуск о Ярославе Мудром на "Генокод UA": смотрите видео

 

В этом эпизоде зрители узнают:

  • Почему Ярослав не был любимцем своего отца – Владимира Великого.
  • Как он завоевал право на киевский престол.
  • Почему его в то время прозвали "Мудрым", а сейчас называют "Тестем Европы".
  • Какие мифы и реальные факты скрыты за его правлением.
  • Какие уроки Ярослава актуальны даже сегодня.

Подкаст "Украинцы, которые изменили мир" – это не просто истории, это разговор с прошлым, что помогает понять настоящее, полностью созданные с помощью Искусственного Интеллекта, но с "душой" настоящего кино.