Копіюють і масштабуються: в російській армії з'явились безпілотні війська

Збройні сили Росії офіційно створили війська безпілотних систем. Наразі формуються полки та підрозділи, до складу яких увійдуть оператори, інженери та техніки.

Заступник керівника нового роду російських військ, полковник Сергій Іштуганов зазначив, що начальника військ безпілотних систем вже призначено. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

Що відомо про нові війська Росії?

У Збройних силах Росії сформували війська безпілотних систем, визначили їхню структуру, призначили керівництво, а також створили штатні полки та інші підрозділи.

Іштуганов зазначив, що наразі збільшення бойового складу триває – як у наявних підрозділах, так і в нових формуваннях, зокрема у війську безпілотних систем. Бойова робота нового підрозділу ведеться у взаємодії з іншими підрозділами угрупування військ.

Нарощування бойового складу наявних та створення нових частин військ БпС триває. До складу підрозділів призначаємо операторів, інженерів, техніків та інших фахівців із забезпечення,

– заявив Іштуганов.

Водночас він не уточнив, чи мовиться про переведення військовослужбовців з інших військ, чи залучення нових.

Нагадаємо, що в грудні 2024 року міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов повідомив, що за дорученням Путіна створюються війська безпілотних систем і пообіцяв завершити їх формування до третього кварталу 2025 року.

Що на це кажуть в Україні?

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляє, що наразі триває в Росії підготовка солдатів у вишах міноборони та у військово-навчальних центрах при цивільних вишах. За його словами, росіяни скопіювали вдалі рішення України.

Саме ми створили роти ударних БПЛА, які у 2023 році дозволили мати перевагу над ворогом. І зараз СБС працюють дуже ефективно. Але росіяни копіюють і намагаються масштабувати наші інновації кількістю,

– пише Коваленко.

Він вбачає у такому кроці росіян загрозу для українських сил, однак зауважує, що зараз Україна випереджає Росію у розвитку НРК. Водночас Коваленко зазначає, що дедалі помітніше, наскільки позаду залишаються європейські армії НАТО.

Які деталі створення Центр перспективних технологій БпЛА нам наразі відомі?