У Чехії таємний благодійник задонатив 100 мільйонів крон на зброю для України

Невідомий благодійник у Чехії вніс 100 мільйонів крон на ініціативу підтримки України "Подарунок для Путіна". Гроші підуть на зброю для української армії.

Про це пише 24 Канал із посиланням на ініціативу підтримки України "Подарунок для Путіна".

Дивіться також Підтримка у складні часи: як "Дача" у Львові стала домівкою для сімей з важкохворими дітьми

Що відомо про таємного благодійника в Чехії?

В ініціативі розділили 100 000 000 крон від анонімного благодійника на 26 позицій.

За ці гроші ми придбаємо переважно різні типи дронів, пластичну вибухівку, спорядження для підрозділів на фронті, а також, наприклад, рушниці,

– кажуть представники.

Невідомий благодійник допоміг Україні: дивіться відео ініціативи "Подарунок для Путіна"

Представники ініціативи кажуть, що хочуть витратити гроші якомога швидше, щоб вони швидше "почали працювати".

Останні новини про військову допомогу Україні: що відомо?