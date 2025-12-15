В Чехии тайный благотворитель задонатил 100 миллионов крон на оружие для Украины

Неизвестный благотворитель в Чехии внес 100 миллионов крон на инициативу поддержки Украины "Подарок для Путина". Деньги пойдут на оружие для украинской армии.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инициативу поддержки Украины "Подарок для Путина".

Что известно о тайном благотворителе в Чехии?

В инициативе разделили 100 000 000 крон от анонимного благотворителя на 26 позиций.

За эти деньги мы приобретем преимущественно различные типы дронов, пластическую взрывчатку, снаряжение для подразделений на фронте, а также, например, ружья,

– говорят представители.

Неизвестный благотворитель помог Украине: смотрите видео инициативы "Подарок для Путина"

Представители инициативы говорят, что хотят потратить деньги как можно быстрее, чтобы они быстрее "начали работать".

