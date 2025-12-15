В Чехии тайный благотворитель задонатил 100 миллионов крон на оружие для Украины
- Неизвестный благотворитель в Чехии пожертвовал 100 миллионов крон на оружие для украинской армии в рамках инициативы "Подарок для Путина".
- Средства будут потрачены на дроны, пластическую взрывчатку, снаряжение и ружья для подразделений на фронте.
Неизвестный благотворитель в Чехии внес 100 миллионов крон на инициативу поддержки Украины "Подарок для Путина". Деньги пойдут на оружие для украинской армии.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инициативу поддержки Украины "Подарок для Путина".
Смотрите также Поддержка в сложные времена: как "Дача" во Львове стала домом для семей с тяжелобольными детьми
Что известно о тайном благотворителе в Чехии?
В инициативе разделили 100 000 000 крон от анонимного благотворителя на 26 позиций.
За эти деньги мы приобретем преимущественно различные типы дронов, пластическую взрывчатку, снаряжение для подразделений на фронте, а также, например, ружья,
– говорят представители.
Неизвестный благотворитель помог Украине: смотрите видео инициативы "Подарок для Путина"
Представители инициативы говорят, что хотят потратить деньги как можно быстрее, чтобы они быстрее "начали работать".
Последние новости о военной помощи Украине: что известно?
Андрей Бабиш заявил, что договорился с Бельгией и ЕС не будет финансировать Украину. "Мы также договорились с премьер-министром Бельгии, что Европейская комиссия должна найти другие способы финансирования Украины. Наша казна пуста, и каждая крона, которую мы имеем, нужна для наших граждан", – сказал чешский политик.
Также известно, что США выделяют Украине 800 миллионов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности, охватывающей закупку вооружения для ВСУ.