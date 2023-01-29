Працює геополітичний інтерес США: навіщо в Україну прибули американські аудитори

Аудитори зі США перевіряють, як Україна використовує американську військову та фінансову допомогу. Однак ця перевірка не пов'язана зі скандалом з закупівлями в Міноборони України.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко. За його словами, робота американських аудиторів в Україні – звичайна річ.

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Як зазначив Фесенко, США проводили аудит і у 2022 році, оскільки тоді представники Республіканської партії мали питання стосовно того, як Україна використовує військову допомогу.

З чим пов'язаний візит аудиторів зі США до України

За словами політолога, тоді американці перевіряли:

систему внутрішнього аудиту в Україні;

систему моніторингу постачання зброї;

наявність певних видів озброєння.

Політолог вважає, що схожий аудит буде проводитися і зараз.

Перевірки здійснюються і у поточному режимі, однак останні події викликали додаткову акцію. Це не пов'язано лише з нинішніми подіями (скандалом у Міноборони України – 24 Канал). Річ у внутрішньополітичних проблемах в адміністрації президента США,

– наголосив Фесенко.

Він додав, що на додаткові аудити військової допомоги впливають стосунки лідера США Джо Байдена з новою більшістю від Республіканської партії у Конгресі.

"Зараз не йдеться про якісь обміни"

Фесенко зазначив, що наразі немає жодних підтверджень, що в України є якісь проблеми у плані використання західної зброї.

Зараз не йдеться про якісь обміни. Мовляв, ми проведемо аудит, і лише потім ви отримаєте допомогу. Ми й надалі отримуватимемо військову підтримку. Тут працює геополітичний інтерес США,

– сказав політолог.

Він додав, що такі візити аудиторів потрібно сприймати цілком стандартно.

"Керівництво США розуміє, що йдеться про гроші їхніх громадян. Також від військової допомоги залежить ефективність українського спротиву. Тому вони будуть перевіряти. Це нормальна політика для США та ЄС", – сказав Фесенко.

Володимир Фесенко пояснив, навіщо в Україну приїхали аудитори зі США: дивіться відео

Антикорупційна політика в Україні – пріоритет Заходу

Водночас, за словами Фесенка, антикорупційна політика в Україні залишається одним з пріоритетів для наших західних партнерів, зокрема для ЄС. Політолог зазначив, що поява антикорупційних інституцій в Україні відбулася частково саме завдяки тиску наших партнерів.

Хоча у питаннях військової допомоги ні про які обміни не йдеться, як зазначив Фесенко, були ситуації, коли у певних питаннях Захід висував вимоги для України.

"Коли вирішувалося питання про безвіз для України, відбувся певний обмін. Тоді Захід фактично дотиснув керівництво України до виконання цілої низки законодавчих та кадрових рішень", – сказав політолог.

В Україні активніше запрацювали антикорупційні органи

Він додав, що західні партнери України і надалі активно підштовхують Київ до боротьби з корупцією.

Коли Україні надали статус кандидата в члени ЄС, то запропонували список з 7 завдань, які має виконати Київ. І кілька з них стосувалися саме антикорупційної політики,

– наголосив політолог.

Він додав, що після цього антикорупційні органи в Україні суттєво посилили свою активність. Зокрема, вдалося обрати нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Наступне завдання для України – закрити питання з конкурсом на директора НАБУ.

Аудит військової допомоги від США: коротко