Про це повідомила заступниця держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд. За її словами, американські аудитори працюють у Києві, щоб переконатися, що "допомога чи зброя не перенаправляються".
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Американці допомагають Україні побороти корупцію
Нуланд зазначила, що аудитори з США прибули разом із консультантами Світового банку та Deloitte.
Ми продовжуємо підтримувати важливі реформи та антикорупційні заходи українського уряду по всій країні,
– сказала посадовиця.
Як зазначається, члени Конгресу з Республіканської партії зажадали додаткових зусиль щодо нагляду у питанні підтримки США України. Нуланд заявила, що заходи щодо нагляду вживаються.
Допомога від партнерів: головне
- Західні партнери розуміють, що необхідно посилити українські позиції на тлі підготовки до ймовірного нового наступу окупантів навесні. Тож Канада оголосила про відправлення 4 важких танків Leopard 2A4 зі свого арсеналу в Україну.
- Берлін нарешті ухвалив довгоочікуване для України рішення про передачу бойових танків та надав "зелене світло" на такі ж поставки з боку союзників, на озброєнні яких є ця німецька техніка.
- Цього ж дня президент США Джо Байден оголосив новий пакет військової допомоги нашій державі, у який увійшли танки M1 Abrams. Окрім заяви про надання нашій державі 31 танку Abrams, Байден також заакцентував на тому, що Вашингтон якомога скоріше розпочне навчання українських військових.
- У матеріалі 24 Каналу ми зібрали усю інформацію про важку техніку та зброю, які Україна невдовзі отримає від союзників.