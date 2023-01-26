Об этом сообщила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. По ее словам, американские аудиторы работают в Киеве, чтобы убедиться, что "помощь или оружие не перенаправляются".

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Американцы помогают Украине побороть коррупцию

Нуланд отметила, что аудиторы из США прибыли вместе с консультантами Всемирного банка и Deloitte.

Мы продолжаем поддерживать важные реформы и антикоррупционные меры украинского правительства по всей стране,

– сказала Нуланд.

Как отмечается, члены Конгресса из Республиканской партии потребовали дополнительных усилий по надзору по вопросу поддержки США Украины. Нуланд заявила, что меры по надзору принимаются.

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