Работает геополитический интерес США: зачем в Украину прибыли американские аудиторы

Аудиторы из США проверяют, как Украина использует американскую военную и финансовую помощь. Однако эта проверка не связана со скандалом с закупками в Минобороны Украины.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Владимир Фесенко. По его словам, работа американских аудиторов в Украине – обыденная вещь.

Читайте также План Блинкена: NBC рассказали о том, как Байден принял историческое решение по танкам Abrams

Как отметил Фесенко, США проводили аудит и в 2022 году, поскольку тогда у представителей Республиканской партии были вопросы о том, как Украина использует военную помощь.

С чем связан визит аудиторов из США в Украину

По словам политолога, тогда американцы проверяли:

систему внутреннего аудита в Украине;

систему мониторинга снабжения оружием;

наличие определённых видов вооружения.

Политолог считает, что схожий аудит будет проводиться и сейчас.

Проверки производятся и в текущем режиме, однако последние события вызвали дополнительную акцию. Это не связано только с нынешними событиями (скандалом в Минобороны Украины – 24 Канал). Дело во внутриполитических проблемах в администрации президента США,

– подчеркнул Фесенко.

Он добавил, что на дополнительные аудиты военной помощи оказывают влияние отношения лидера США Джо Байдена с новым большинством от Республиканской партии в Конгрессе.

"Сейчас речь не идет о каких-либо обменах"

Фесенко отметил, что пока нет никаких подтверждений, что у Украины есть проблемы в плане использования западного оружия.

Сейчас речь не идет о каких-либо обменах. Мол, мы проведем аудит, и только потом вы получите помощь. Мы будем и дальше получать военную поддержку. Здесь работает геополитический интерес США,

– сказал политолог.

Он добавил, что такие визиты аудиторов следует воспринимать вполне стандартно.

"Руководство США понимает, что речь идет о деньгах их граждан. Также от военной помощи зависит эффективность украинского сопротивления. Поэтому они будут проверять. Это нормальная политика для США и ЕС", – сказал Фесенко.

Владимир Фесенко объяснил, зачем в Украину приехали аудиторы из США: смотрите видео

Антикоррупционная политика в Украине – приоритет Запада

В то же время, по словам Фесенко, антикоррупционная политика в Украине остается одним из приоритетов для наших западных партнеров, в частности для ЕС. Политолог отметил, что появление антикоррупционных институций в Украине произошло частично именно благодаря давлению наших партнеров.

Хотя в вопросах военной помощи ни о каких обменах речь не идет, как отметил Фесенко, были ситуации, когда в определенных вопросах Запад выдвигал требования для Украины.

"Когда решался вопрос о безвизе для Украины, произошел определенный обмен. Тогда Запад фактически дожал руководство Украины до выполнения целого ряда законодательных и кадровых решений", – сказал политолог.

В Украине активнее заработали антикоррупционные органы

Он добавил, что западные партнеры Украины и дальше активно подталкивают Киев к борьбе с коррупцией.

Когда Украине предоставили статус кандидата в члены ЕС, предложили список из 7 задач, которые должен выполнить Киев. И несколько из них касались именно антикоррупционной политики,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что после этого антикоррупционные органы в Украине значительно усилили свою активность. В частности, удалось избрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Следующее задание для Украины – закрыть вопрос с конкурсом на директора НАБУ.

Аудит военной помощи от США: коротко