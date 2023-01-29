Работает геополитический интерес США: зачем в Украину прибыли американские аудиторы
Аудиторы из США проверяют, как Украина использует американскую военную и финансовую помощь. Однако эта проверка не связана со скандалом с закупками в Минобороны Украины.
Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Владимир Фесенко. По его словам, работа американских аудиторов в Украине – обыденная вещь.
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Как отметил Фесенко, США проводили аудит и в 2022 году, поскольку тогда у представителей Республиканской партии были вопросы о том, как Украина использует военную помощь.
С чем связан визит аудиторов из США в Украину
По словам политолога, тогда американцы проверяли:
- систему внутреннего аудита в Украине;
- систему мониторинга снабжения оружием;
- наличие определённых видов вооружения.
Политолог считает, что схожий аудит будет проводиться и сейчас.
Проверки производятся и в текущем режиме, однако последние события вызвали дополнительную акцию. Это не связано только с нынешними событиями (скандалом в Минобороны Украины – 24 Канал). Дело во внутриполитических проблемах в администрации президента США,
– подчеркнул Фесенко.
Он добавил, что на дополнительные аудиты военной помощи оказывают влияние отношения лидера США Джо Байдена с новым большинством от Республиканской партии в Конгрессе.
"Сейчас речь не идет о каких-либо обменах"
Фесенко отметил, что пока нет никаких подтверждений, что у Украины есть проблемы в плане использования западного оружия.
Сейчас речь не идет о каких-либо обменах. Мол, мы проведем аудит, и только потом вы получите помощь. Мы будем и дальше получать военную поддержку. Здесь работает геополитический интерес США,
– сказал политолог.
Он добавил, что такие визиты аудиторов следует воспринимать вполне стандартно.
"Руководство США понимает, что речь идет о деньгах их граждан. Также от военной помощи зависит эффективность украинского сопротивления. Поэтому они будут проверять. Это нормальная политика для США и ЕС", – сказал Фесенко.
Владимир Фесенко объяснил, зачем в Украину приехали аудиторы из США: смотрите видео
Антикоррупционная политика в Украине – приоритет Запада
В то же время, по словам Фесенко, антикоррупционная политика в Украине остается одним из приоритетов для наших западных партнеров, в частности для ЕС. Политолог отметил, что появление антикоррупционных институций в Украине произошло частично именно благодаря давлению наших партнеров.
Хотя в вопросах военной помощи ни о каких обменах речь не идет, как отметил Фесенко, были ситуации, когда в определенных вопросах Запад выдвигал требования для Украины.
"Когда решался вопрос о безвизе для Украины, произошел определенный обмен. Тогда Запад фактически дожал руководство Украины до выполнения целого ряда законодательных и кадровых решений", – сказал политолог.
В Украине активнее заработали антикоррупционные органы
Он добавил, что западные партнеры Украины и дальше активно подталкивают Киев к борьбе с коррупцией.
Когда Украине предоставили статус кандидата в члены ЕС, предложили список из 7 задач, которые должен выполнить Киев. И несколько из них касались именно антикоррупционной политики,
– подчеркнул политолог.
Он добавил, что после этого антикоррупционные органы в Украине значительно усилили свою активность. В частности, удалось избрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Следующее задание для Украины – закрыть вопрос с конкурсом на директора НАБУ.
Аудит военной помощи от США: коротко
- После оглашения о предоставлении Украине значительной военной помощи в Киев приехали американские аудиторы. Они будут контролировать использование американской военной помощи.
- Как сообщила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, американские аудиторы работают в Киеве, чтобы убедиться, что "помощь или оружие не перенаправляются".
- США создали институт для расследования мошенничеств и коррупции в сфере военной помощи в Украине. Эта работа будет проводиться с помощью следователей – как собственных, так и привлеченных специалистов правоохранительных органов США и Европы.