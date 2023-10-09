Треба буде працювати: чи надасть Ізраїль Україні військову допомогу

Зранку 7 жовтня Ізраїль зазнав ракетної атаки з Сектору Гази. Палестинські бойовики з ХАМАС прорвалися на територію країни і взяли у заручники ізраїльтян. Є жертви серед цивільного населення.

Чимало експертів провели паралелі з подіями в Україні, особливо, які були у лютому 2022 року. Але безпосередньо в Ізраїлі це сприймають по-різному. Політолог Олег Лісний в розмові з 24 Каналом назвав причину.

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Вибудовувати паралелі

За словами Олега Лісного, ставлення до війни в Україні серед експертного середовища Ізраїлю змінилося. Але свою ситуацію вони вважають унікальною, оскільки ведуть боротьбу з терористами, а не державою.

"Коли вони поставлять Росію на один рівень з ХАМАС, тоді можемо їх переконати. Тут треба працювати, доносити і вибудовувати паралелі. Тоді може спрацювати. Але будемо реалістами. Там багато цільових аудиторій. Одна з яких живе в парадигмі "руського міра", – сказав він.

Олег Лісний про ситуацію в Ізраїлі: дивитись відео

По закінченню конфлікту, який на думку політолога має закінчитися в Ізраїлі швидко, треба аналізувати ситуацію. І проводити ті самі паралелі, зокрема задля надання військової підтримки.

"Треба казати: дивіться, отут у нас схоже. Ви так зробили. Ми теж так хочемо зробити – допоможіть нам. У вас така трагедія, у нас така. Це дуже непростий шлях. Не можна сказати, що вони зараз усі нас зрозуміли. Це біль свій і вони зі своїм болем працюють. Нам треба об'єднати це і сказати, що наше спільне завдання – воювати з терористами", – додав Лісний.

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