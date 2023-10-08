Прем'єр-міністр країни пообіцяв терористам зруйнувати всі їх плани. Він закликав жителів Сектору Гази покинути територію, оскільки ЦАХАЛ перетворюватиме на руїни схованку терористів.
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Триває повноцінна війна
Вранці 7 жовтня ХАМАС обстріляли Ізраїль та вдерлися на його територію. Бойові дії велися у семи містах країни. Вже зранку наступного дня військові повернули території під свій контроль та оголосили Газу закритою військовою зоною
Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за введення пункту 40 "Алеф" – тобто фактичне оголошення війни. На фоні цього ЦАХАЛ завдає потужних ударів по території Сектору Гази – Смуга охоплена червоним кольором.
Бомбардування ЦАХАЛом Сектору Гази: дивіться відео
Міністр оборони Ізраїлю раніше заявляв, що ХАМАС заплатять ціну за атаку на єврейську державу. Місцеві жителі Сектору Гази активно фіксують на відео безперервні вибухи. Потужні спалахи освічують темряву на підконтрольній ХАМАС землі.
Потужні спалахи вогню на нічній Смузі: дивіться відео
Загострення між Ізраїлем та ХАМАС: останні новини
- У бік Ізраїлю вирушила американська авіаносна група разом з кораблем USS Gerald Ford – на його борту перебуває військова допомога для країни. Супроводжує його атомний підводний човен.
- Трохи раніше з'явилося повідомлення, що Байден наказав терміново надати додаткову допомогу Ізраїлю. США планують надати доступ до власних запасів, що розташовані в Ізраїлі – вони мали стати підтримкою Штатів у конфліктах на Близькому Сході.
- Жителів Ізраїлю закликали підготуватися до евакуації з регіонів на кордоні з Ліваном. Причиною стала підтримка дій ХАМАС терористичною організацією Хезболла, яка діє саме в Лівані.