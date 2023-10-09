Надо будет работать: предоставит ли Израиль Украине военную помощь

Утром 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из Сектора Газа. Палестинские боевики с ХАМАС прорвались на территорию страны и взяли в заложники израильтян. Есть жертвы среди гражданского населения.

Многие эксперты провели параллели с событиями в Украине, особенно, которые были в феврале 2022 года. Но непосредственно в Израиле это воспринимают по-разному. Политолог Олег Лесной в разговоре с 24 Каналом назвал причину.

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Выстраивать параллели

По словам Олега Лесного, отношение к войне в Украине среди экспертной среды Израиля изменилось. Но свою ситуацию они считают уникальной, поскольку борются с террористами, а не государством.

"Когда они поставят Россию на один уровень с ХАМАС, тогда можем их убедить. Здесь надо работать, доносить и выстраивать параллели. Тогда может сработать. Но будем реалистами. Там много целевых аудиторий. Одна из которых живет в парадигме "русского мира", – сказал он.

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По окончании конфликта, который, по мнению политолога, должен закончиться в Израиле быстро, нужно анализировать ситуацию. И проводить те же параллели, в частности для оказания военной поддержки.

"Нужно говорить: смотрите, здесь у нас похоже. Вы так поступили. Мы тоже так хотим сделать – помогите нам. У вас такая трагедия, у нас такая. Это очень непростой путь. Нельзя сказать, что они сейчас все нас поняли. Это боль своя и они со своей болью работают. Нам нужно объединить это и сказать, что наша общая задача – воевать с террористами", – добавил Лесной.

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