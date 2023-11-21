Проблема не в нас: чому в США вкрай затягується питання допомоги Україні

Сполучені Штати ще не затвердили допомогу для України на 2024 рік. Але така ж сама ситуація не лише з нами, але й з іншими партнерами США.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що проблема не в Україні. Поруч з нашою державою є також Ізраїль, Тайвань, Вірменія та інші держави, які чекають на допомогу. Але цей процес затягується.

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У чому проблема

Як наголосив Саакян, проблема не в Україні. Основна причина цього – ізоляціонізм у США. Ці ідеї сповідують не лише трампісти, але й деякі інші групи.

Проблема не в нас. Проблема – всередині США. Ізоляціонізм представлений насамперед трампістською групою. Але не тільки нею. Є такі і серед демократів. Просто в останніх ця ніша є більш маргінальною. Тренд на американських вулицях впливає на американську політику,

– сказав Саакян.

Періодично і Україна, і інші партнери Сполучених Штатів будуть відчувати цей негативний контекст. Адже питання допомоги стало внутрішньополітичною картою на виборчому процесі США.

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Стратегічно підтримка України серед американської влади є. Але зараз йде певне політиканство та намагання сформувати потрібний порядок денний, актуалізувати меседжі перед виборами. Вони й призводять до таких ситуацій.

Я налаштований стримано оптимістично. В період між Днем подяки (23 листопада) та Різдвом (25 грудня) є висока ймовірність, що бюджет таки приймуть. Це в контексті підтримки України та інших партнерів. До того моменту ключові "політичні списи" будуть зламані та відіграні,

– вважає Саакян.

Військова допомога Україні: коротко