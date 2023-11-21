Проблема не в нас: чому в США вкрай затягується питання допомоги Україні
Сполучені Штати ще не затвердили допомогу для України на 2024 рік. Але така ж сама ситуація не лише з нами, але й з іншими партнерами США.
Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що проблема не в Україні. Поруч з нашою державою є також Ізраїль, Тайвань, Вірменія та інші держави, які чекають на допомогу. Але цей процес затягується.
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У чому проблема
Як наголосив Саакян, проблема не в Україні. Основна причина цього – ізоляціонізм у США. Ці ідеї сповідують не лише трампісти, але й деякі інші групи.
Проблема не в нас. Проблема – всередині США. Ізоляціонізм представлений насамперед трампістською групою. Але не тільки нею. Є такі і серед демократів. Просто в останніх ця ніша є більш маргінальною. Тренд на американських вулицях впливає на американську політику,
– сказав Саакян.
Періодично і Україна, і інші партнери Сполучених Штатів будуть відчувати цей негативний контекст. Адже питання допомоги стало внутрішньополітичною картою на виборчому процесі США.Зверніть увагу! З початку повномасштабної війни Сполучені Штати виділили для України близько 70 мільярдів доларів.
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Стратегічно підтримка України серед американської влади є. Але зараз йде певне політиканство та намагання сформувати потрібний порядок денний, актуалізувати меседжі перед виборами. Вони й призводять до таких ситуацій.
Я налаштований стримано оптимістично. В період між Днем подяки (23 листопада) та Різдвом (25 грудня) є висока ймовірність, що бюджет таки приймуть. Це в контексті підтримки України та інших партнерів. До того моменту ключові "політичні списи" будуть зламані та відіграні,
– вважає Саакян.
Військова допомога Україні: коротко
- Штати ще не ухвалили бюджет на 2024 рік. На це впливають різні дискусійні питання. Тому зараз там функціонує тимчасовий бюджет, де немає допомоги ні Україні, ні Ізраїлю тощо.
- Ще в жовтні президент США Джо Байден пропонував ухвалити єдиний пакет допомоги на суму у понад 105 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню. Значна частина цих коштів мала піти для України.
- Утім, новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон вирішив розглядати окремо допомогу для України та Ізраїлю. Там ухвалили законопроєкт про виділення 14 мільярдів доларів для Ізраїлю. Але в Сенаті згодом його заблокували.
- Байден досі наполягає, щоб великий пакет допомоги для партнерів ухвалили. Була інформація, що Палата представників розгляне його після Дня подяки 23 листопада.