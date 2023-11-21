Проблема не в нас: почему в США крайне затягивается вопрос о помощи Украине
Соединенные Штаты еще не утвердили помощь для Украины на 2024 год. Но такая же ситуация не только с нами, но и с другими партнерами США.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что проблема не в Украине. Наряду с нашим государством есть также Израиль, Тайвань, Армения и другие государства, ожидающие помощи. Но этот процесс затягивается.
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В чем проблема
Как подчеркнул Саакян, проблема не в Украине. Основная причина этого – изоляционизм в США. Эти идеи исповедуют не только трамписты, но и некоторые другие группы.
Проблема не в нас. Проблема – внутри США. Изоляционизм представлен прежде всего трампистской группой. Но не только ею. Есть такие и среди демократов. Просто у последних эта ниша более маргинальна. Тренд на американских улицах оказывает влияние на американскую политику,
– сказал Саакян.
Периодически и Украина, и другие партнеры Соединенных Штатов будут ощущать этот негативный контекст. Ведь вопрос о помощи стал внутриполитической картой на избирательном процессе США.
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Стратегически поддержка Украины среди американских властей есть. Но сейчас идет определенное политиканство и попытки сформировать нужную повестку дня, актуализировать месседжи перед выборами. Они и приводят к таким ситуациям.
Я настроен сдержанно оптимистично. В период между Днем благодарения (23 ноября) и Рождеством (25 декабря) высока вероятность, что бюджет таки примут. Это в контексте поддержки Украины и других партнеров. К тому моменту ключевые "политические копья" будут сломаны и отыграны,
– считает Саакян.
Военная помощь Украине: коротко
- Штаты еще не приняли бюджет на 2024 год. На это влияют разные дискуссионные вопросы. Поэтому сейчас там функционирует временный бюджет, где нет помощи ни Украине, ни Израилю и так далее.
- Еще в октябре президент США Джо Байден предлагал принять единый пакет помощи на сумму более 105 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня. Значительная часть этих средств должна была пойти для Украины.
- Впрочем, новоизбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон решил рассматривать отдельно помощь для Украины и Израиля. Там был принят законопроект о выделении 14 миллиардов долларов для Израиля. Но в Сенате потом его заблокировали.
- Байден до сих пор настаивает, чтобы большой пакет помощи для партнеров был принят. Была информация, что Палата представителей рассмотрит его после Дня благодарения 23 ноября.