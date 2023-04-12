Військова допомога Україні набирає обертів

Союзники готують для України новий крупний пакет допомоги. Там є важливе навіть по ППО.

Яка зброя приїде в Україну

Польща планує поставити для ЗСУ аж 200 бронемашин Rosomak. Це багато не тільки в тому плані, що вистачить на укомплектування 2 механізованих бригад з нуля, але й тому, щоб виготовити таку кількість ББМ, польський ВПК має працювати 1 рік у режимі воєнного часу.

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Тому й поставка усієї кількості Rosomak для ЗСУ буде розбита на два транші:

у першому поставлять машини із того, що є в польської армії;

в другому будуть уже нові панцерники, виготовлені спеціально на замовлення.

Три роти самохідних 120-міліметрових мінометів Rak від Польщі – теж насправді багато. По мінометних 8 САУ та 4 машинах управління на одну роту, або ж загалом 24 мінометні САУ та 12 машин управління вогнем. Вистачить на оснащення бригадних артилерійських груп та ще 3 мехбригади.

Щоб виготовити 3 роти мінометних САУ Rak, польському ВПК потрібно десь 1,5 року. Тому схоже, що "Раки" для ЗСУ теж постачатимуться з того, що є в наявності у польського війська.

Виконувач обов'язків міністра оборони Данії заявив, що його країна вже наступного місяця почне поставку 19 обіцяних САУ CAESAR, а влітку поставить перші зі 100 обіцяних танків Leopard 1. CAESAR від Данії будуть навіть кращі, аніж від Франції, бо ці САУ матимуть 8-вісне шасі, боєкомплект збільшений до 36 пострілів, а завдяки автоматизації персонал з обслуговування скорочений до 2 – 3 осіб. Танки Leopard 1 були зняті з консервації та проходять модернізацію до рівня Leopard 1A5.

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До осені в ЗСУ буде багато нової техніки

Особливо цікавим виглядає анонс, що в наступні 2 тижні Німеччина заявить про поставку значної партії бронетехніки. Судячи з усього, мовиться про поставку колісних БТР Fuchs, модернізованих за досвідом боїв Бундесверу в Афганістані. Німці мають в строю щонайменше 350 таких БТР усіх модифікацій, відповідно – можемо розраховувати мінімум на 40.

Якщо пригадати, що близько до осені запланована поставка 31 танка M1 Abrams від, то вже набирається потужний пакет орієнтовно до 100 танків, до 300 ББМ та 50 САУ різних типів. Вони будуть поставлені орієнтовно до осені та можуть бути використані або для поповнення наявних частин ЗСУ, або ж для розгортання нових підрозділів.

Особливо варто звернути увагу вже на заплановану допомогу Україні по протиповітряній обороні, що в силу різних причин стало питанням особливо тривожним.

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Навіть якщо вчитуватись в оригінальні деталі "зливу", там було про те, що ракети до ЗРК радянського та західного зразка малої та середньої дальності можуть закінчитись до середини травня лише за умови, якби росіяни й далі продовжували кожні 2 – 3 тижні масовані обстріли до 100 ракет в кожному залпі. Зараз запасу міцності нашої ППО вистачить орієнтовно до осені. Це дозволить виграти час для деяких цікавих речей.

Почнімо з того, що в недавньому 35-му пакеті військової допомоги від Білого дому був заявлений запас ракет до комплексів Patriot та NASAMS, що будуть поставлені прямо із запасів армії США. На черзі – поставка італійсько-французьких комплексів SAMP/T.

Далі – ще більше і краще

Для посилення фронтової ППО – історія про замовлення 100 ПЗРК Piorun в Польщі. Схоже, що з тими оборотами, які уже набирають поляки в плані продажу зброї, цілком можливо, що далі вони нам поставлять комплекси малої дальності Poprad як засіб фронтової ППО.

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Проєкт по адаптації радянських ЗРК "Бук" та "Куб" під американські зенітні ракети AIM-7 набирає обороти. Свій сегмент також закриють комплекси Hawk від США та іспанців, а також Aspide від Іспанії та італійців. Хоч ці ЗРК й часів холодної війни, але все одно не менш ефективні, аніж радянські комплекси "Бук".

Для боротьби з російськими БпЛА запланована в декілька наступних місяців поставка від США "ган-траків" із 30-міліметровими автоматичними гарматами та комплексів APKWS, що використовують ракети Hydra з лазерним наведенням. Дуже гарне рішення в умовах, коли американці мають проблеми з відновлення виробництва інфрачервоних головок самонаведення до ПЗРК Stinger.

Віримо в ЗСУ, зберігаємо вдячність союзникам, працюємо ще сильніше на перемогу!