Фонд військової підтримки України: в ЄС все ще не досягли компромісу щодо реформи

У січні у ЄС заявили про бажання реформувати Європейський фонд миру, аби він ефективніше покривав потреби української армії. У Брюсселі розповіли, на якому етапі перебуває ця реформа.

В ЄС сподіваються завершити реформування Європейського фонду миру, звідки покривають військові потреби України, до початку березня. Втім, наразі держави-члени не мають спільного бачення, зокрема, через позицію Німеччини. Про це кореспондентці 24 Каналу у Брюсселі повідомили європейські високопоставлені дипломати на умовах анонімності.

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Німеччина намагається нав'язати свою позицію

В Євросоюзі тривають дискусії про те, яким чином реформувати Європейський фонд миру, аби той краще задовольняв потреби української армії. Німеччина хоче, аби вартість військової техніки, яка вона постачає Києву за двосторонніми домовленостями, була зарахована як її частка у фонді. Високопоставлений дипломат “офф рекорд” заявив, що не підтримує "будь-які внески в натуральній формі", оскільки зрештою це “вб’є підтримку України” з боку Європейського фонду миру і вплине на солідарність всередині ЄС.

На думку деяких країн, Німеччина намагається нав’язати власний погляд всім іншим. Також, деякі країни-члени ЄС роздратовані наративом, що ніби Німеччина є єдиною країною, яка надає Україні масштабну військову допомогу. Так, вони роблять багато, але є й інші країни-члени, які також роблять багато і, можливо, трохи більше,

– сказав співрозмовник.

Дипломат додав, що серед європейських країн є "великі держави, які багато говорять про солідарність з Україною", однак, якщо подивитися на реальні цифри, то вони могли б зробити набагато більше. Високопосадовець каже, що підтримують ідею, аби військова допомога з боку країн ЄС була рівномірною.

Європейський фонд миру є механізмом солідарності в рамках ЄС, коли йдеться про військову підтримку України, має перевагу передбачуваності. Це також питання надійності,

– сказав співрозмовник.

З огляду на внутрішні розбіжності, міністри закордонних справ не планують ухвалювати фінальне рішення під час засідання Ради ЄС у понеділок. У Брюсселі кажуть, що після зустрічі міністрів представники країн "наполегливо працюватимуть", аби досягти рішення про майбутній формат фонду.

"Буде рішення, але воно не буде ідеальним. Це буде досить раціональне і досить ефективне рішення. Я вірую, що до кінця місяця у нас буде домовленість", – сказав дипломат, ознайомлений із перебігом перемовин.

Чи можна обійтися без Німеччини

: Якщо зараз Європейський фонд миру передбачає обов’язкову участь 27 держав-членів ЄС, то у майбутньому країни самі вирішуватимуть, чи надавати військову допомогу. Очікується, що новий фонд розрахований на 2024 – 2027 роки, і передбачає внески до 5 мільярдів євро щорічно.

На запитання чи готові країни ЄС виключити Німеччину із Європейського фонду миру, дипломати дали негативну відповідь. За їхніми словами, Німеччина є найбільшим донором цього фонду.

Без Німеччини це вже не той Європейський фонд миру, тому зараз ніхто не розглядає це питання. Мета полягає в тому, аби знайти рішення, але водночас дуже серйозно поставитися до позиції Німеччини,

– сказав інший високопосадовець.

В Брюсселі наголошують, що Європейський фонд миру є найкращим інструментом для підтримки українських військових, оскільки не обмежує додаткову допомогу на двосторонньому рівні.

Високопоставлений дипломат ЄС додав, що саме Європейський фонд миру лежатиме в основі безпекових зобов’язань з боку ЄС перед Україною.

"Коли високий представник ЄС (Жозеп Боррель - 24 канал) відвідав Київ 10 днів тому, то він отримав дуже позитивну реакцію від української влади на перші проєкти", – повідомив дипломат.

За його словами, пакет гарантій передбачатиме фінансування військової допомоги, розвиток промисловості та процес вступу України до ЄС.

Зазначимо, раніше верховний представник ЄС з питань закордонних справ та безпеки Жозеп Боррель пропонував виділяти 5 мільярдів євро з цього фонду на допомогу Україні щороку. Під час спеціального засідання Європейської Ради 1 лютого лідери ЄС доручили міністрам завершити роботу над внутрішніми змінами фонду.