"Не може бути правильним": Шольц різко висловився щодо допомоги Україні й звернувся до ЄС

Німецький канцлер Олаф Шольц зробив нову заяву щодо допомоги Україні. Він закликав держави ЄС значно збільшити своє фінансування, яке надають нашій державі для боротьби із Росією.

Водночас очільник німецького уряду обурився, що країна виділить Україні на допомогу більше коштів ніж інші держави-члени Європейського Союзу. Тому закликав посилити фінансування.

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Шольц зробив заяву щодо допомоги Україні

Під час виступу на конференції європейських делегатів Соціал-демократичної партії Німеччини Шольц наголосив, що Німеччина наразі перебуває у дуже важливому моменті.

Канцер наголосив, що у 2024 році ФРН надасть 7 мільярдів євро допомоги України. За його словами, це більш ніж половина суми всіх інших держав ЄС разом узятих.

Не може бути правильним, що Німеччина має таку велику частку,

– сказав він.

Шольц також підкреслив, що меседж для російського президента Владіміра Путіна має полягати в тому, що він може не чекати, що європейська та американська підтримка України зменшиться. Тому закликав інших лідерів ЄС збільшити свою частку у фінансування допомоги нашій державі.

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