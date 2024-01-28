"Не може бути правильним": Шольц різко висловився щодо допомоги Україні й звернувся до ЄС
Джерело:RND
Німецький канцлер Олаф Шольц зробив нову заяву щодо допомоги Україні. Він закликав держави ЄС значно збільшити своє фінансування, яке надають нашій державі для боротьби із Росією.
Водночас очільник німецького уряду обурився, що країна виділить Україні на допомогу більше коштів ніж інші держави-члени Європейського Союзу. Тому закликав посилити фінансування.
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Шольц зробив заяву щодо допомоги Україні
Під час виступу на конференції європейських делегатів Соціал-демократичної партії Німеччини Шольц наголосив, що Німеччина наразі перебуває у дуже важливому моменті.
Канцер наголосив, що у 2024 році ФРН надасть 7 мільярдів євро допомоги України. За його словами, це більш ніж половина суми всіх інших держав ЄС разом узятих.
Не може бути правильним, що Німеччина має таку велику частку,
– сказав він.
Шольц також підкреслив, що меседж для російського президента Владіміра Путіна має полягати в тому, що він може не чекати, що європейська та американська підтримка України зменшиться. Тому закликав інших лідерів ЄС збільшити свою частку у фінансування допомоги нашій державі.
Німеччина анонсувала потужний пакет допомоги Україні
- Під час засідання Рамштайну 23 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про виділення пакета допомоги Україні на 2024 рік. Цей пакет має допомогти нашій державі у боротьбі проти агресора.
- За словами Пісторіуса, у цей пакет увійдуть системи ППО IRIS-T SLM, зенітна установка "Gepard", артилерійські системи з понад 230 тисячами боєприпасів, 80 танків "Leopard" 1 A5, бронеавтівки тощо.
- Також Берлін вперше передасть Україні шість військових гелікоптерів Sea King Mk41. Німеччина також планує навчити 10 тисяч українських військових.
- Водночас Пісторіус зробив заяву щодо надання Україні далекобійних німецьких ракет Taurus. Глава німецького Міноборони зазначив, що питання щодо постачання ракет "потребує ретельного розгляду", наразі ж воно "немає нового статусу".